Carenza anestesisti, il Pd attacca la giunta Toti: “Incapacità di programmare e scarsa attenzione a Savona”

Savona. “La carenza degli anestesisti presso i presidi del San Paolo di Savona e del Santa Corona di Pietra Ligure mette ancora una volta in evidenza la scarsa attenzione dell’assessore Viale e dell’amministrazione regionale di centrodestra verso la provincia di Savona e i savonesi”. Lo affermano il Pd provinciale, quello savonese e il gruppo Pd in Comune a Savona.

“Centinaia di operazioni rinviate a causa della chiusura delle sale operatorie, medici anestesisti costretti a doppi turni e straordinari per contenere i disagi dei pazienti mostrano l’incapacità di programmazione sanitaria di questa amministrazione regionale – accusano i democratici – Un ringraziamento va rivolto a tutto il personale medico, infermieristico, tecnico e amministrativo, che nonostante il blocco degli organici e i pensionamento ha retto positivamente le sorti del servizio con generosità e abnegazione”.

“Il Partito Democratico difende la sanità ed il diritto alle cure di tutti i savonesi, senza contrapposizione alcuna tra ospedali, senza campanilismi di sorta, considerando i singoli presidi come parti integranti di un sistema sanitario unico in grado di assistere i cittadini che hanno bisogno di cure. Da troppo tempo assistiamo ad un impoverimento della sanità savonese e a un depauperamento dei servizi. Ciò non è più tollerabile” concludono.