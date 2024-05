L’associazione “Stone Wave” di Pietra Ligure protagonista del Surf-Skateboarding dedicato ai ragazzi

L’associazione Stone Wave & Sons ASD di Pietra Ligure protagonista del primo corso introduttivo al Surf-Skateboarding dedicato ai ragazzi del Centro Aggregazione Giovani. “L’entusiasmo e l’impegno dimostrati dai partecipanti hanno reso l’esperienza indimenticabile” afferma il presidente dell’associazione Alessandro Pastorino.

“Inoltre, siamo lieti di annunciare l’installazione della moderna Wave Ramp, che arricchirà l’esperienza dei praticanti associati presso l’area outdoor di piazzale Geddo a Pietra Ligure. Vorremmo esprimere un sentito ringraziamento all’amministrazione comunale, agli assessori

competenti e agli uffici per il loro sostegno e contributo fondamentale alla realizzazione di questo progetto a beneficio della nostra comunità cittadina. Stone Wave & Sons ASD continua a impegnarsi per promuovere lo sport e offrire opportunità stimolanti per i giovani”.

E i prossimi appuntamenti aperti al pubblico sono: lunedì 27 Maggio: Ultimo appuntamento per il corso gratuito introduttivo con il Centro Aggregazione Giovani; Sabato 1° giugno: Open Day nell’ambito dell’evento “Scuola Attiva Kids 2024” l’associazione

darà dimostrazione dell’utilizzo della rampa ed i partecipanti potranno effettuare una prova con gli istruttori.

Per tutti gli associati Stone Wave & Sons dedica un’apertura settimanale della Wave Ramp per un allenamento in “free-skate” concordato con il gruppo di atleti e gli istruttori.

“Ricordiamo infine che Stone Wave è da sempre attiva anche con i corsi di Stand Up Paddle e Surf presso la sua sede ai Bagni Pucci di Pietra Ligure dove i nostri istruttori vi accoglieremo per iniziare il vostro percorso in mare” conclude il presidente Pastorino.