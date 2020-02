Borgio Verezzi, seminario di scrittura creativa e drammaturgia con l’attore e regista Carlo Orlando

Borgio Verezzi. Partirà al Barone Rampante venerdì 13 marzo un esclusivo seminario di scrittura creativa e drammaturgia diretto dal drammaturgo, attore e regista Carlo Orlando. Consigliato in particolare ai docenti di Lettere in quanto riconosciuto dal Miur come Formazione e acquistabile con la Carta del Docente, è tuttavia aperto a tutti gli appassionati alla scrittura.

Allo studio teorico dei modelli classici della narrazione e della struttura archetipica dei racconti si affiancherà un lavoro pratico di scrittura singola e di gruppo. Leggeremo e confronteremo le opere dei nostri scrittori preferiti e impareremo a rubare, copiare e trarre ispirazione dalle loro opere.

Ai partecipanti saranno proposti gli esercizi e i giochi lessicali formalizzati da G. Rodari ne “La grammatica della fantasia” e altri esercizi compostivi ispirati al lavoro dei grandi scrittori e poeti.

“Guidati dai consigli di R. M. Rilke e attraverso la pratica di esercizi formalizzati dai grandi narratori, impareremo a volgere la nostra attenzione dentro di noi, alle immagini dei nostri sogni e agli oggetti dei nostri ricordi esplorando le profondità da cui può scaturire una narrazione autentica e non autoreferenziale. Parallelamente, ci si occuperà della scrittura drammatizzata. Analizzeremo le strutture delle scene, la composizione del dialogo e la struttura narrativa di sceneggiature cinematografiche” si legge nella presentazione dell’iniziativa.

Il seminario si svolgerà dal 13 marzo al 4 maggio 2020, il lunedì o il venerdì dalle 16.30 alle 19.30 presso la compagnia del Barone Rampante (associazione culturale di promozione sociale).

Verranno approfondite le tecniche e del linguaggio specifico della narrazione, gestito il lavoro di scrittura collettivo e svolti esercizi e pratiche di studio e approfondimento sull’arte della scrittura.

Al termine del percorso verranno lette le composizioni scritte durante il laboratorio è composto un trattamento e una scena per una sceneggiatura originale.

Formatosi alla scuola di recitazione del Teatro Stabile di Genova, Carlo Orlando è impegnato come sceneggiatore su alcuni progetti per la Fandango. Insegna recitazione e analisi del testo alla Scuola Holden di Torino. Lavora come drammaturgo, attore e regista assistente con Filippo Dini al Teatro Due di Parma e al Teatro Nazionale di Torino. Dirige e interpreta gli spettacoli Narramondo.

È direttore artistico della compagnia “Ratatok Teatro”. Ed è stato consulente alla direzione artistica di “Altrove – teatro della Maddalena”, Genova.