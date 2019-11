Provincia. Poste Italiane comunica che oggi 21 novembre 2019 viene emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “Il senso civico”, dedicato al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, nell’80° anniversario della costituzione, relativo al valore della tariffa B pari a 1,10€.

Tiratura: cinquecentomila esemplari, fogli da quarantacinque esemplari.

Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente.

Bozzettista: Claudia Giusto.

La vignetta riproduce alcuni Vigili del Fuoco in azione dopo un evento sismico. A sinistra è riprodotto il logo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco delimitato da una fascia tricolore.

Completano il francobollo la leggenda “80° Anniversario della costituzione corpo nazionale dei Vigili del Fuoco” la scritta “Italia” e l’indicazione tariffaria “B”.

L’annullo primo giorno di emissione è disponibile presso lo sportello filatelico dell’ufficio postale di Catania Centro.

Il francobollo ed i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi, possono essere acquistati presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito poste.it.

Per l’occasione è stato realizzato anche un folder in formato A4 a due ante contenente il francobollo, una cartolina annullata ed affrancata, una busta primo giorno di emissione, al costo di 12€.

Sempre oggi, 21 novembre 2019, viene emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico un francobollo celebrativo racchiuso in un foglietto della Virgo Fidelis, Patrona dell’Arma dei Carabinieri, nel 70° anniversario della proclamazione, relativo al valore della tariffa B pari a 1,10€.

Tiratura: trecentomila esemplari di fogli, formato foglio 160×100 mm.

Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente.

Bozzettista: Maria Carmela Perrini.

La vignetta, delimitata a sinistra da due bande verticali con i colori dell’Arma dei Carabinieri, raffigura il bassorilievo “Virgo Fidelis” dello scultore e architetto Giuliano Leonardi, custodito presso la Legione Allievi Carabinieri in Roma, che rappresenta la Vergine in atteggiamento raccolto mentre legge in un libro le parole profetiche dell’Apocalisse: “Sii fedele sino alla morte”; sullo sfondo, a destra, si intravedono alcuni motivi grafici ornamentali.

Completano il francobollo le leggende “70° anniversario proclamazione Virgo Fidelis” e “Patrona dell’Arma dei Carabinieri”, la scritta “Italia” e l’indicazione tariffaria “B”

Caratteristiche del foglio: il francobollo è inserito, a destra, in un foglio fustellato; a sinistra, è riprodotto il “Breve apostolico” di Pio XII che l’11 novembre 1949 attribuì l’appellativo di “fedele” alla Beata Vergine Maria divenendo Patrona dell’Arma dei Carabinieri d’Italia; in alto e in basso, sono riprodotti, rispettivamente, la “Granata”, simbolo dell’Arma, e lo stemma dei Carabinieri entro una banda tricolore.

Completano il foglio le leggende “Virgo Fidelis, patrona dell’Arma dei Carabinieri” e “70° anniversario della proclamazione”.

L’annullo primo giorno di emissione è disponibile presso lo sportello filatelico dell’ufficio postale di Roma Aurelio.

Per l’occasione è stato realizzato anche un folder in formato A3 tre ante orizzontale contenente il francobollo in foglietto, una cartolina annullata ed affrancata e una busta primo giorno di emissione, inoltre, due francobolli del 150 anniversario Arma Carabinieri emessi il 5/6/1964, il francobollo dedicato a Salvo d’Acquisto emesso il 23/9/1975 riprodotto in lamina, il francobollo del 150° anniversario battaglia di Pastrengo emesso il 30/4/1998 riprodotto in lamina, il francobollo “ Giornata delle forze armate “ Arma dei Carabinieri emesso il 21/10/1998 riprodotto in lamina, il francobollo dedicato al 20° anniversario della morte di Carlo Alberto Dalla Chiesa emesso il 3/9/2002; il francobollo dedicato al Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale emesso il 4/5/2009; il francobollo per il Cinquantenario dei NAS emesso il 29/11/2012;il foglietto di quattro francobolli per il bicentenario dell’Arma dei Carabinieri emessi il 16/7/2014; il francobollo per l’80° anniversario del Museo storico dell’Arma dei Carabinieri emesso il 6/6/2017; il francobollo per il 150° della costituzione del Reggimento Corazzieri emesso il 19/5/2018; il francobollo per il 40° anniversario costituzione del Gruppo intervento Speciale dell’Arma dei Carabinieri emesso il 26/10/2018; foglietto di sei francobolli per il 50° anniversario istituzione del Gruppo di Intervento Speciale dell’Arma dei Carabinieri emessi il 29/4/2019.