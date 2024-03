U17 Torneo delle Regioni, Liguria vs Lombardia LIVE: la cronaca del quarto di finale

LIGURIA 0 vs LOMBARDIA 0

Azione con occasione per entrambe le squadra: prima una grande parata di Barroero poi, nel capovolgimento di fronte, Sicca impegna Comi. Inizio di gara interessante.

Spaneshi prova subito la conclusione che finisce di poco alta sopra la traversa. Squadra molto tecnica quella lombarda, una delle favorite per la vittoria finale.

Partiti allo stadio 25 Aprile! In contemporanea si stanno giocando le altre gare dei quarti: Puglia vs Piemonte, Veneto vs Molise e Toscana vs Campania.

Primo tempo

Le formazioni:

Liguria: Barroero (Sanremese), Berta (Vado), Prudente (Ceriale), Migone (Bogliasco), Sicca (Vado), Donarini (Athletic Club), Chiavassa (Ligorna), Minniti (Vado), Patti (Busalla), Greco (Serra Riccò), Hodaj (Ligorna). A disposizione: Bodrato (Ligorna), Capurro (Genova Calcio), Bettini (Imperia), Moramarco (Ligorna), Vuillermoz (Vado), Fossati (Serra Riccò), Corrado S (Santerenzina), Corrado M (Santerenzina), Pacciani (Athletic Club).

Lombardia: Comi, Arioli, Buzzetti, Caccia, Ciceri, Simoncelli, Spaneshi, Gondor, Marrone, Torrelli, Oprandi. A disposizione: Sadiku, Platto, Raza, Gioia, Rbiyab, Renner, Rossi.

Genova. Girone passato da prima della classe per la selezione guidata da Rossi e Oddone. I quarti di finale sono un momento importante, che porta alla consapevolezza delle proprie volontà all’interno della competizioni. La Liguria affronta la forte Lombardia per provare a stupire e continuare a correre.