Torneo delle Regioni, Liguria vs Abruzzo: i risultati LIVE

Genova. Terza ed ultima giornata per i gironi di qualificazione per le rappresentative regionali. La Liguria questa volta sarà di fronte all’Abruzzo in un turno che sarà decisivo per il proseguo delle squadre liguri. Clicca QUI per scoprire cos’è successo ieri.

UNDER 15: Liguria vs Abruzzo 0-3

Formazione ligure: Garofalo (Albenga), Asbishahi (Imperia). Nuredini (Legino), Beltrano (Canaletto), Radovanovic (Vado), Henriquez (Don Bosco Spezia), Castrofilippo (Finale), Parodi (Finale), Iberti (Albenga), Zhao (Vado), Miano (Canaletto). A disposizione di Crisanti e Rusca: Castellano (Albissole), Spaccamonti (Entella), Sacconi (Don Bosco Spezia), Gaiezza (Vado), Gamberi (Athletic Club), Gilardi (Superba), Pedone (Imperia), Giubergia (Vado), Ronco (Canaletto).

Contro una formazione in grande spolvero, la rappresentativa ligure viene eliminata dalla manifestazione con un netto 3-0. Nulla è servita la vittoria di misura di ieri contro il Molise.

UNDER 17: Liguria vs Abruzzo 1-0 (Berta) LIVE

Formazione ligure: Rebora (Genova Calcio), Berta (Vado), Prudente (Ceriale), Bettini (Imperia), Sicca (Vado), Donarini (Athletic Club), Minniti (Vado), Patti (Busalla), Corrado M (Santerenzina), Greco (Serra Riccò), Hodaj (Ligorna). A disposizione di Rossi e Oddone: Barroero (Sanremese), Capurro (Genova Calcio), Migone (Bogliasco), Moramarco (Ligorna), Vuillermoz (Vado), Fossati (Serra Riccò), Corrado S (Santerenzina), Chiavassa (Ligorna), Pacciani (Athletic Club).

FEMMINILE: Liguria vs Abruzzo alle 14:15

UNDER 19: Liguria vs Abruzzo alle 16:45

