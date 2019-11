Maltempo, a Palazzo Nervi vertice coi sindaci della provincia sulla viabilità: “Emergenza rientrata entro una settimana”

Savona. Alla presenza della stragrande maggioranza dei sindaci della provincia, dei consiglieri regionali e dei parlamentari savonesi, questa mattina presso la sala consigliare di Palazzo Nervi si è svolta un’assemblea aperta durante la quale il governatore della Liguria Giovanni Toti ed i sottosegretari alle infrastrutture e ai trasporti Roberto Traversi e Salvatore Margiotta hanno fatto il punto della situazione sulle condizioni delle strade e della viabilità savonesi, messe a dura prova dall’ondata di maltempo abbattutasi sul nostro territorio nelle ultime ore.

Il primo a prendere la parole è stato Toti, che rivolgendosi ai sindaci savonesi ha detto: “Vi invito ad attivare le richieste per le somme urgenze nel più breve tempo possibile. Ieri ho invitato il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri a fare la stessa cosa. Le coperture ci saranno e la Regione è al vostro fianco, senza dover aspettare i tempi burocratici”.

Sul fronte della viabilità autostradale: “Autofiori è al lavoro sulla A6 vi confermo la tempistica già comunicata: le analisi sul costone saranno completate entro la giornata, sapremo quindi se e quando la carreggiata sud sarà riaperta al traffico. Ciò dovrebbe avvenire al massimo nelle prossime 48 ore. Entro oggi, poi, riaprirà la provinciale del Cadibona. Stiamo verificando le condizioni delle frane, ma anche Anas ha confermato che tutte le statali saranno nuovamente percorribili a breve. Se così fosse entro la settimana la viabilità non sarà più un’emergenza. Va comunque ricordato che stiamo parlando di diverse decine di milioni di euro di danni”.

“Regione farà una valutazione speditiva – ha aggiunto l’assessore regionale alla protezione civile Giacomo Giampedrone – rispetto a tutte le segnalazioni. Per gli interventi fino a 500 mila euro di valore saremo in grado di velocizzare tutta la procedura, oltre tale cifra seguiremo il solito iter. Come avvenuto per la gestione dell’emergenza del Ponte Morandi e delle mareggiate del 2018 abbiamo pronte ordinanze ad hoc per alleviare le problematiche relative a coperture economiche e gestione dei cantieri”.

Il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri ha aggiunto: “La situazione della viabilità della provincia è ancora grave. Sentire parlare, da parte del ministro De Micheli, di un piano straordinario della viabilità in Liguria per me è una bella notizia e spero proprio che si possa avverare al più presto, perchè il nostro territorio ne ha veramente bisogno”.

“Il Governo è vicino – spiega il sottosegretario al Mit Margiotta – e lo ha dimostrato con la presenza del ministro e non solo. Oggi è necessario comprendere che quelli che una volta erano eventi eccezionali ora sono eventi del tutto ordinari: siamo di fronte ad un cambiamento climatico che ci costringe a cambiare il nostro approccio strutturale. Il ministro è stato chiaro: è necessario dare una risposta rapida all’emergenza, ma subito dopo bisogna prevedere un piano straordinario di mobilità e di controllo del dissesto idrogeologico, perchè in questo caso non si è trattato di debolezza dell’infrastruttura”.

Il sottosegretario Traversi ha aggiunto: “Oggi non piangiamo vittime e questa è la cosa più importante. Come altrettanto importante è, come governo, garantire la sicurezza dei cittadini che transitano sulle nostre infrastrutture. Il problema sarà al tavolo del prossimo consiglio dei ministri, perchè dobbiamo reagire”.

Sulla stessa linea gli interventi dell’onorevole Franco Vazio e del senatore Paolo Ripamonti: “La normalità della Liguria è una costante emergenza. Ora è necessario garantire la tenuta del nostro tessuto industriale. Il 12 dicembre inaugurerà la piattaforma Maersk, i trasporti attuali non possono resistere in queste condizioni, dobbiamo lavorare per l’obiettivo all’unisono senza guardare ai colori politici”.

“Dobbiamo usare la stessa soluzione adottata nel caso del Ponte Morandi – ha spiegato Ripamonti – nello stesso modo si dovrà rispondere a questa emergenza”.

Ha concluso gli interventi il prefetto Antonio Cananà: “Ribadisco il mio ringraziamento a tutti i sindaci e alle squadre comunali di protezione civile. Sono particolarmente vicino ai primi cittadini del territorio maggiormente colpiti”.

Al termine dell’incontro, il governatore Toti ha voluto salutare e “omaggiare” Daniele Cassol, il vigilante di 56 anni che si trovava sull’autostrada Torino-Savona al momento del collasso del viadotto Madonna del Monte e il cui gesto (le braccia larghe a bloccare i mezzi che stavano sopraggiungendo) è diventato il “simbolo” di questa terribile vicenda. Un clamore vissuto con estrema umiltà: “Questa notte ho lavorato normalmente e ho finito alle 5,30: dall’azienda mi hanno detto: ‘Ti diamo l’affrancamento per stare a casa’. Ho risposto ‘no’ perché dovevo scaricare la tensione”.

“Vorrei vederlo e ringraziarlo, mia moglie era agitatissima, ci ha salvato la vita”, ha dichiarato un’altra delle persone presenti nel luogo del crollo. E lui: “Oltre a me dovrebbero ringraziare i vigili del fuoco che sono quelli che hanno fatto di più: hanno lavorato per ore nel fango, con il cane, per cercare la presunta macchina e hanno ispezionato tutta la zona”.

“Quando la Regione mi ha chiamato per venire qui non mi aspettavo nulla del genere: ho solo fatto il mio dovere”.