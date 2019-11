Liguria. Proseguono senza sosta le attività dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana per il ripristino della piena funzionalità delle linee ferroviarie danneggiata dall’ondata di maltempo degli ultimi giorni.

Ripristinata la piena velocità sulle linee Alessandria – Chivasso, Torino-Savona, Domodossola Novara e Ivrea – Aosta interessate da un rallentamento di velocità fino a questa mattina a causa di danni dovuti al maltempo.

Foto 2 di 2



Riapre in serata anche la linea Cuneo-Ventimiglia, sospesa in territorio francese nelle tratta Limone Piemonte-Ventimiglia. Dalla mattina di domani i treni torneranno a circolare sull’intera linea da Cuneo a Ventimiglia.

Domani mattina è previsto il ripristino della regolare velocità anche sulla linea Savona – San Giuseppe – Torino sull’itinerario via Altare mentre l’itinerario via Ferrania rimane interrotto. I treni Acqui Terme – Savona sono cancellati, i treni Torino – Savona e Fossano – Savona sono deviati via Altare con allungamenti dei tempi di viaggio. Non è possibile raggiungere le fermate di Santuario, Ferrania, Bragno, attualmente anche la viabilità stradale per le località rimane interrotta.

Permane il rallentamento precauzionale a 30 km/h nella tratta Ovada-Prasco sulla linea Acqui Terme-Ovada-Genova con lievi allungamenti dei tempi di viaggio.

I viaggiatori in partenza da Savona e diretti ad Alessandria e Acqui Terme sono autorizzati da Trenitalia ad utilizzare i treni via Genova con il biglietto in loro possesso senza maggiorazioni di prezzo.

Prima di mettersi in viaggio è consigliato contattare il Call Center gratuito 89 20 21, consultare la sezione infomobilità e il sito web viaggiatreno.it o seguire i canali social del Gruppo FS Italiane: twitter @fsnews_it; @lefrecce. È possibile ricevere informazioni in tempo reale sul proprio treno e sulla circolazione ferrovia registrandosi al servizio smart caring tramite app Trenitalia.