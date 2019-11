Provincia. L’allerta arancione (gialla sul ponente) è scattata questa mattina alle 8 e ci ha messo pochi minuti a far sentire la sua presenza e potenza, con un violento acquazzone accompagnato da forte vento che, in appena un paio di ore, ha mandato sott’acqua quasi tutta la provincia.

Sono decine le foto e i video che documentano la situazione vissuta in svariati comuni giunti alla redazione di IVG.it. Strade allagate, torrenti e rii “impazziti” e alberi caduti i soggetti principali.

Si segnala un piccolo cedimento con conseguente caduta di alberi a Savona, in via Stalingrado, dove è stato disposto il senso unico alternato. Franata anche una porzione del Letimbro in corso Ricci, che ha portato all’interdizione del parecchio situato di fronte alla Cooperativa Le Riunite. È stata nuovamente chiusa la strada per Marmorassi per il pericolo di nuovi smottamenti. Resta chiusa la strada Provinciale del Cadibona per il pericolo di frana a Maschio. Allagamento e piccolo smottamento nel cortile delle scuole Callandrone.

A Finale Ligure, invece, diversi centimetri d’acqua hanno invaso le centrali via Bolla e via Concezione. Strade allagate anche in centro Spotorno e a Bergeggi.

A Pietra Ligure è stata momentaneamente chiusa al traffico via Don Guaraglia, a causa di un allagamento vicino al fiume.

Ad Albenga, situazione difficile nella ormai nota (in caso di maltempo) via del Cristo, che collega il centro con Leca d’Albenga. Inoltre, è stato necessario un intervento di vigili del fuoco e protezione civile in viale 8 marzo, presso la stazione di sollevamento, mandata letteralmente in tilt dall’acquazzone improvviso.

A Zuccarello si è verificata una frana che ha danneggiato la condotta di Cisano sul Neva: attivato il pozzo in località Moraire, ma Cisano, Martinetto e Conscente resteranno senza acqua potabile.

A Borgio Verezzi, infine, diversi lettori segnalano disagi sulle linee internet (nello specifico Tim), con evidenti complicazioni per i cittadini, in particolare per coloro che lavorano utilizzando internet.