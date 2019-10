Savona, iniziano i lavori di piantumazione palme: la prima in Via Vittorio Veneto

Savona. Si tratta del secondo grande intervento di piantumazione arborea quello avviato oggi in via Vittorio Veneto a Savona. Il primo risale a quello attuato in corso Tardy e Benech, che ha visto l’eliminazione di molti pini e la piantumazione di una diversa tipologia di alberi per favorire la sicurezza.

Alla presenza del sindaco Ilaria Caprioglio, dell’assessore Pietro Santi e dell’agronomo Danilo Pollero, questa mattina è stata piantata la prima palma a sostituzione di una precedente, abbattuta a causa della malattia portata dal punteruolo rosso.

Sul territorio savonese, in programma ci sono quattordici operazioni di ripiantumazione palme, per ripopolare soprattutto il lungomare di una pianta che caratterizza le coste liguri.

“Avevamo dichiarato fin dal 2016 che avremmo voluto fare un restauro botanico, perché le piante hanno una vita – commenta il sindaco di Savona – Questo è importante perché facciamo un investimento sul futuro della città e soprattutto per i nostri giovani”.

Gli alberi che saranno piantati da qui a pochi giorni appartengono alla famiglia delle palme, di una varietà differente alle precedenti, in particolare perché in grado di resistere al punteruolo rosso. L’unica particolarità evidente delle palme californiane si rifà al fatto che possano raggiungere altezze maggiori rispetto alle comuni palme filifere.