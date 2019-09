Millesimo, polemica sul pagamento del suolo pubblico per le manifestazioni estive: interrogazione della minoranza

Millesimo. Interrogazione a firma del gruppo consiliare “Diventiamo Sindaco” rivolta alla giunta del Comune di Millesimo in merito alla richiesta di pagamento del suolo pubblico indirizzata alle attività commerciali che hanno aderito alle manifestazioni estive organizzate dal Centro Integrato di Via “Tutto in un Millesimo”.

La richiesta di un chiarimento ufficiale, in forma scritta, nasce dalle istanze avanzate da alcuni intestatari dei bollettini di pagamento, anche alla luce della stretta tempistica imposta per il versamento.

“Dopo aver raccolto le istanze verbali di alcune attività commerciali intestatarie di un bollettino per il pagamento della tassa sull’occupazione del suolo pubblico relativa alle manifestazioni estive 2019 organizzate dal Centro Integrato di Via “Tutto in un Millesimo”, abbiamo preso atto che la comunicazione ufficiale a firma del Responsabile dell’Area, Franco Pastorino, invita l’intestatario ad effettuare il pagamento entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta Visto che la data del protocollo in uscita è fissata nel giorno 31 agosto” aggerma il capogruppo di minoranza Andrea Manconi.

“Considerato che alle attività commerciali che hanno aderito e supportato, anche con risorse economiche proprie, le manifestazioni estive organizzate dal Centro Integrato di Via “Tutto in un Millesimo” viene contestato il versamento della tassa per un’occupazione suolo pubblico mai richiesto ufficialmente con relativa domanda agli uffici preposti, vogliamo sapere dalla giunta sulle modalità con cui trattare la richiesta di versamento della somma dovuta e sulle ragioni e relativi metodi utilizzati per l’emissione dei bollettini” conclude Manconi.