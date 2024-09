Carcare. Una Carcarese bifronte. È questo in estrema sintesi il verdetto emerso dal match disputato domenica contro il Millesimo valevole per la Coppa Italia Promozione, una sfida terminata 2-2 con i biancorossi costretti a rimontare in 10 uomini dopo essere andati sul doppio svantaggio.

“Siamo partiti male – commenta mister Michele Battistel ai microfoni del club -, nel primo tempo siamo stati troppo deboli sui contrasti. Ho visto troppa attesa quando avevamo la palla, pensavamo troppo a cosa fare. Sul primo gol subito abbiamo commesso un errore importante, abbiamo animato gli avversari accusando il colpo. Della prima frazione non mi porto via niente se non degli errori su cui lavorare”.

“Nel secondo tempo invece – prosegue l’intervistato – ho visto una reazione, prima di subire la seconda rete forse stavamo vivendo il nostro momento migliore. Poi abbiamo commesso un paio di errori che hanno portato al calcio d’angolo da cui è scaturito il 2-0. Da lì abbiamo dato vita ad un’altra buona reazione, anche in 10 contro 11 abbiamo dimostrato di avere valore e di poter ribaltare le partite. Queste sono le note positive del match disputato domenica”.

Sul cosa concentrarsi in vista del futuro: “Continueremo a lavorare sugli errori commessi e cercheremo di entrare più forti in campo per non sbagliare i primi 10 minuti come già accaduto domenica scorsa”. Infine Battistel ha concluso il proprio intervento guardando all’ultimo e decisivo match che domenica vedrà la Carcarese giocarsi il passaggio del turno in Coppa contro il Ceriale: “Sarà un’altra partita difficile. Mi aspetto di trovare di fronte una squadra preparata che cercherà di venire a fare risultato sul nostro campo. Dovremo avere l’atteggiamento giusto fino alla fine. Ovviamente cercheremo di portare a casa la sfida”.