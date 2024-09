Coppa Italia, un altro derby in Valbormida: il LIVE di Millesimo-Carcarese

MILLESIMO – CARCARESE 2-1 (25’ A. Brignone, 67’ Di Mattia, 69’ F. Brignone)

40’ Altra sostituzione: Seccafen entra per A. Brignone

38’ Cambio Millesimo: fuori Delgado, dentro Pregliasco

35’ CARCARESE IN 10! Espulso Brovida per proteste

28’ Entra Vittori per Bogarin

26’ ESPULSO MISTER MACCHIA, per doppia ammonizione

25’ Doppio cambio Carcarese: Babliuk lascia il posto a Casassa, Spozio a Poggi

24’ GOOOOOOL! Diamanti recupera palla sulla trequarti e serve Francesco Brignone che si gira e calcia in porta: palo, gol. 2-1

22’ RADDOPPIO DEL MILLESIMO! Corner dalla sinistra, incornata di Di Mattia che segna il 2-0

21’ Sata recupera palla sulla trequarti, serve Villar che entra in area e la mette in mezzo, Bertoni riesce a mandare in angolo anticipando gli avversari in agguato

17’ Qualche parola di troppo tra Diamanti e Villar, ammoniti entrambi. Giallo anche per Babliuk per proteste

15’ Terza sostituzione per mister Battistel: Luca Moretti entra per Bonifacino

13’ Punizione dalla destra di Brovida sul secondo palo, colpisce di testa Nonnis che, però, non riesce ad indirizzare nello specchio della porta

12’ Ammonito Cigliutti per trattenuta su Brovida

9’ Primo cambio per il Millesimo: dentro Sata, al posto di La Rosa

6’ Cross rasoterra di Diamanti dalla destra, ma nè Kosiqi nè F. Brignone ci arrivano

1’ Via alla ripresa, cambio per la Carcarese: entra Diamanto al posto di Ghirardi

SECONDO TEMPO

48’ Finisce il primo tempo, Millesimo in vantaggio per 1-0

45’ Tre minuti di recupero

41’ Punizione dai 20 metri per il Millesimo, batte Villar direttamente sulla barriera

33’ Verticalizzazione per Bogarin sulla sinistra, l’11 giallorosso calcia con il mancino sul primo palo, ma non c’entra la porta

32’ Giallo per La Rosa

29’ Grenna non ce la fa, purtroppo per lui infortunio alla caviglia destra all’esordio. Al suo posto entra Giribaldi

25’ GOOOOOOOOOL! Bogarin entra in area sulla destra e si scontra con Grenna in uscita: il portiere rimane a terra dolorante, la palla finisce al limite, dove Andrea Brignone infila in rete a porta vuota. MILLESIMO IN VANTAGGIO

21’ Cross dalla destra di Ndiaye, devia la difesa, la palla arriva a Villar che dai 5 metri ci prova di prima: la sua conclusione finisce a lato

15’ Traversone dalla sinistra di Nonnis in area, dove colpisce Kosiqi da posizione ravvicinata: palla alta

8’ Bell’occasione per il Millesimo: La Rosa entra in area dalla destra e la appoggia per Piana che calcia di prima intenzione dal limite, Grenna risponde presente, sulla deviazione tenta di arrivare Delgado ma viene anticipato da Bonifacino, per i giallorossi in modo falloso, per l’arbitro invece è tutto regolare

6’ Angolo dalla destra di Villar, incornata di Di Mattia sul fondo

Si parte alle 18:04, sotto la pioggia. Millesimo in divisa blu, Carcarese a strisce biancorosse

Millesimo. Esordio casalingo per il Millesimo che, dopo la sconfitta alla prima di Coppa Italia contro il Ceriale, intende rialzare la testa e cominciare ad ingranare punti per rimanere in corsa per il passaggio del turno. Riuscirci, però, non sarà semplice: ad affrontare oggi i giallorossi (fischio d’inizio ore 18) c’è la Carcarese, formazione ambiziosa e ben fornita.

Un derby, dunque, che si prospetta molto interessante, anche in vista del campionato dove entrambe le squadre possono essere vere protagoniste.

La squadra di mister Battistel arriva alla sfida dopo la vittoria nel derby casalingo contro il New Bragno, vinto in rimonta per 3 a 1, nonostante un primo tempo sottotono. Oggi l’augurio del tecnico è di vedere i suoi partire bene fin dal primo minuto. Anche perché ottenere altri tre punti, li avvicinerebbe al proseguo in Coppa Italia.

FORMAZIONI:

MILLESIMO: Castiglia, Perovic, Brignone A., Di Mattia, Ndiaye, Piana, La Rosa, Cigliutti, Melgrati, Villar, Bogarin. A disp.: Buso, Seccafen, Pregliasco, Vittori, Sata, Enzi, Siri, Salvatico. All. Fabio Macchia

CARCARESE: Grenna, Bonifacino, Ghirardi, Babliuk, Spozio, Nonnis, Brovida, Bertoni, Kosiqi, Brignone F., Moretti F.. A disp.: Giribaldi, Casassa, Diamanti, Di Noto, Marchi, Dematteis, Moretti L., Pirotto, Poggi. All. Michele Battistel

ARBITRO: Filippo Masini di Genova

ASSISTENTI: Emiljano Plaka di Savona e Jacopo Ruggiero di Genova