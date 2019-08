Albenga. Prende il via oggi la 52^ edizione della Rassegna del vino Pigato: “Sagralea”. Gli stand gastronomici apriranno alle ore 19 invece gli appuntamenti in sala Calleri inizieranno alle ore 21.

Questa sera, infatti, dalle ore 21 circa ci sarà la consegna del premio “Salea e il Vino 2019” al presidente dell’Enoteca Regionale della Liguria, il sig. Marco Rezzano. Mentre alle ore 21:30 inizieranno gli show cooking con gli chef Francesca Morro e Pasquale Cervo del ristorante MuMa di Borgio Verezzi.

Foto 2 di 2



Gli altri appuntamenti con gli show cooking sono: mercoledì 14 agosto- Chef Giorgia Venturini del ristorante Il Boschetto di Villanova d’Albenga; sabato 17 agosto – Agrichef Gabriella Caratti dell’Agricamping Lo Zafferano di Albenga; domenica 18 agosto – Chef Andrea Masala della Locanda dell’Asino di Alassio.

Nella Piazza del Vino saranno presenti tutte le aziende produttrici, presso le quali sarà possibile comprare il vino, degustarlo e conoscerne le caratteristiche.

Le aziende presenti sono: Azienda Agricola AMaccia Ranzo – Azienda Agricola Anfossi – Azienda agricola Arnasco – Azienda Agricola Bio Vio – Azienda Agricola Bruna – Cantine Calleri – Azienda agricola il Cascin – Cascina Feipu dei Massaretti – Azienda Agricola Cascina Nirasca – Cascina Praié – Azienda Agricola Colle Sereno – Azienda Agricola Vitivinicola Durin – Azienda Vitivinicola Enrico Dario- Azienda Agricola Foresti Marco – Azienda vitivinciola Guglierame – Azienda agricola Innocenzo Turco – La Vecchia Cantina Calleri – Sommariva Tradizione Agricola – Tenuta Maffone – Agriturismo Torre Pernice, Albenga – Azienda Agricola Claudio Vio – Viticoltori Ingauni.

Presente alla rassegna anche Salea Sposi con professionisti del wedding planning a cui i futuri sposi possono chiedere consigli e informazioni per organizzare al meglio il proprio matrimonio; non mancherà la mostra mercato di prodotti e servizi come ogni anno e le orchestre che animeranno la pista da ballo.

Si ricorda anche il servizio gratuito della navetta dalle ore 20:00 alle ore 24:00 – che porterà tutte le persone dirette a Sagralea dal luogo in cui hanno parcheggiato la propria vettura ( limitatamente alle zone adiacenti all’area sagra) fino all’ingresso- e la tariffa agevolata del servizio taxi (partenza tassativamente da Albenga presso Piazza del Popolo o Stazione Ferroviaria e da Alassio presso Stazione Ferroviaria) si consiglia di contattare il Radio Taxi di Albenga per chiedere informazioni dettagliate su costi e orari.

Tutte le informazioni sull’evento sono su www.sagralea.it e i canali social.