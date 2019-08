Sport, enogastronomia, mercatini e spettacoli: un emozionante fine settimana di eventi in provincia

Provincia. “Chi ha il tempo? Ma se non ce lo prendiamo mai il tempo, quando mai lo avremo il tempo?”. I fan della fantascienza avranno sicuramente intuito a chi si riferisce questa massima filosofica… Proprio il tempo, inteso come libero, è l’essenza che dà vita a questo assolato e afoso fine settimana (e alla settimana tutta) di Ferragosto che sta “baciando” la West Coast ligure e le nostre “vette”.

La fidata consigliera IVG Eventi ci suggerisce di “prendere posto” a Loano, nel suggestivo “teatro” della Marina, dai cui “blocchi di partenza” scatterà l’accesissima sfida della Marina Classic, tradizionale gara podistica dell’estate.

Oppure se in queste ore di relax non dovete mettervi alla guida potete in santa pace sorseggiare uno (o più…) bicchieri di “bianco”, “rosso” o “rosato” a “Sagralea”, la Rassegna del Vino Pigato e degli altri vini D.O.C. della Liguria di Salea d’Albenga.

Ma per gustare un buon vinello come si deve è consigliabile addentare prima qualcosa. Se vi trovate in valle fate “pit stop” ad Altare per la caratteristica Festa di San Rocco, dove ad invitanti stand gastronomici si potrà essere allietati da un divertente intrattenimento musicale. Invece in riviera fate di tutto (o almeno provateci…) per essere presenti alla Sagra della Confraternita, che apparecchierà i tavoli di Borgio Verezzi con le più prelibate specialità della gastronomia ligure.

E infine prendiamoci il nostro tempo per ammirare le bellezze locali: quelle della natura e dei borghi, certo, ma anche quelle delle donne di Liguria, tanto più se hanno figli e/o figlie e aspirano a diventare la nuova Miss Mamma Italiana. Ad Andora ripartono infatti le selezioni del concorso nazionale riservato a tutte le mamme tra i 25 e i 45 anni.

Loano. Il segreto per restare in piena forma? Partecipare alla gara podistica Marina Classic, che si svolgerà sabato 17 agosto con partenza alle ore 20 dalla Marina di Loano. La gara di circa 5 km prevede premi per gli assoluti e le categorie e premi ad estrazione. Al termine è previsto un ristoro per tutti i partecipanti.

Le iscrizioni si potranno fare il giorno stesso dalle 17 alle 19:45 alla Marina di Loano oppure inviando un’email a info@runrivierarun.it oppure ancora telefonando al numero 0196898607.

Alla gara collaborano attivamente il Comune e la Marina di Loano, che come ogni anno danno un supporto unico per garantire l’organizzazione di una delle gare più belle del panorama nazionale in una cornice da sogno. La Marina Classic fa parte delle gare Tune-Up che avvicinano alla mezza maratona del 27 ottobre Run Riviera Run con partenza dal Malpasso (Varigotti, Finale Ligure) e arrivo alla Marina di Loano.

Albenga. Fino al 18 agosto si tiene “Sagralea” a Salea d’Albenga, rassegna del Pigato e degli altri vini liguri giunta quest’anno alla 52esima edizione. Nata nel 1968 da un’intuizione dell’allora parroco di Salea, che lanciò la proposta di una manifestazione volta a valorizzare il vino Pigato, “Sagralea” di anno in anno si è migliorata, ingrandita e caratterizzata, trasferendosi dalla piccola piazza del paese alla più grande “Vermentina” e dal 1980 in Regione Terraconiglio, ai piedi del paese, un vero e proprio spazio espositivo di grandi potenzialità.

Anche gli organizzatori hanno cambiato casacca e hanno trasformato la Società Sportiva Salea nella Cooperativa Macchia Verde. La cooperativa esiste nella sua attuale forma dal 1982 ma da mezzo secolo opera e organizza la Rassegna del Vino Pigato e degli altri vini D.O.C. della Liguria con un’enorme affluenza di visitatori e standisti partecipanti. Due dati per capire l’importanza che tale evento ha assunto negli anni: 60 mila visitatori nei 6 giorni della manifestazione, l’area utilizzata per la manifestazione è di circa 24 mila mq, 120 stand destinati all’esposizione merce e prodotti di espositori locali e non, 5 mila piatti serviti per sera.

In questo arco temporale è riuscita a crearsi una “nicchia” nel mercato delle fiere mercato della Liguria e delle regioni limitrofe, tant’è che da moltissimi anni è iscritta nel calendario delle Manifestazioni a “carattere regionale” e vanta il patrocinio della Regione Liguria. Conta su un centinaio di soci e nel periodo della manifestazione che si tiene ogni anno ad agosto può contare da sempre su oltre 120 collaboratori che gratuitamente si mettono a disposizione della cooperativa per la buona riuscita dell’evento.

La Pro Loco di Altare organizza la Festa di San Rocco nell’area picnic in località Lipiani con stand gastronomici fino a sabato 17 agosto a partire dalle ore 19.

In programma anche un divertente intrattenimento musicale: venerdì 16 agosto dalle 21 tradizionale ballo liscio con Orchestra Saturni e a seguire dj set con Yari dj, sabato 17 agosto alle 21:30 concerto dei Divina e a seguire dj set con VR dj.

Borgio Verezzi. Venerdì 16 e sabato 17 agosto dalle ore 19 presso le opere parrocchiali San Pietro, in via IV Novembre, si tiene la Sagra della Confraternita.

Protagonisti le specialità della gastronomia ligure con pasta fresca, carne e bruschette. Piatto clou dell’evento gastronomico sarà la zuppa pesce, oltre alle melanzane ripiene. Ad allietare le serate ci saranno i Liscio e Busso.

Fino a domenica 18 agosto a Celle Ligure torna “Tutti su per terra”, la festa del commercio equosolidale organizzata dalla cooperativa sociale Bottega della Solidarietà.

Cosa si può trovare? Una mostra mercato dei prodotti alimentari e artigianali del commercio equo e solidale, più di 100 mq di esposizione con alimentari del commercio equo e solidale, di LiberaTerra, a km 0, con cosmetici biologici, con artigianato artistico da Asia, Africa e America Latina e la Linea Moda Altromercato e le creazioni delle economie carcerarie.

Quest’anno una particolare attenzione sarà dedicata ai prodotti creati con materiale riciclato, come i bellissimi gioielli e manufatti in carta di giornale creati dagli artigiani dello Sri Lanka o gli accessori creati con plastica o tessuti riciclati ideati in Vietnam, Thailandia e Bangladesh. Inoltre sarà possibile prendere parte a momenti di assaggio per degustare e conoscere la storia di alcuni prodotti del commercio equosolidale Altromercato.

Andora. Ripartono le selezioni del concorso nazionale di bellezza e simpatia Miss Mamma Italiana, riservato a tutte le mamme tra i 25 e i 45 anni, con fasce Gold per le mamme dai 46 ai 55 anni ed Evergreen per le mamme con più di 56 anni.

Sabato 17 agosto alle ore 21 al molo Thor Heyerdahl si svolgerà una selezione valida per l’anno 2020 dell’unico concorso nazionale di bellezza e simpatia dedicato alle mamme italiane. Vi parteciperanno concorrenti provenienti da tutta la Liguria: non sono richiesti requisiti particolari se non quello di essere mamma e le iscrizioni sono gratuite.

Le protagoniste dell’appuntamento dovranno sostenere alcune prove di abilità in cui potranno coinvolgere il marito e/o i figli, come ballare, cantare, illustrare una ricetta gastronomica, recitare una poesia o una filastrocca, raccontare una favola, cimentarsi in varie prove creative o sportive. L’evento, organizzato dal Comune, sarà presentata dal patron Paolo Teti e dall’andorese Stefania Marconi, vincitrice del titolo nazionale Miss Mamma Italiana Glamour 2016.