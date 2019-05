Genova. Condanne per quasi tutti i consiglieri ed ex consiglieri regionali a processo per le “spese pazze” del consiglio regionale. Il giudice Giuseppe Dagnino, presidente della seconda sezione penale del tribunale di Genova, ha letto la sentenza immediatamente dopo l’appello dei presenti.

I politici erano accusati a vario titolo di peculato e falso ideologico, per avere speso migliaia di euro, soldi pubblici destinati all’attività dei gruppi consiliari, per scopi privati o per attività di partito (cene, pranzi, viaggi, regali e così via). In molti casi il giudice ha stabilito sentenze (in primo grado) persino superiori alle richieste avanzate dalla procura. Le accuse riguardano i bilanci degli anni tra il 2010 e il 2012.

Ecco le condanne:

Michele Boffa (Pd) condannato a 3 anni

Luigi Morgillo (Fi) a 3 anni e un mese

Alessandro Benzi (da Sel a gruppo misto) condannato 3 anni e 1 mese

Francesco Bruzzone (Lega) condannato a 2 anni e 10 mesi

Armando Ezio Capurro (ex Noi con Burlando, il secondo passato a Direzione Italia) 2 anni e 11 mesi

Giacomo Conti condannato a 2 anni e 1 mese

Raffaella Della Bianca (passata al Gruppo misto e poi tornata in Fi) 2 anni e 10 mesi

Marylin Fusco (per la militanza in Diritti e Libertà (accusa aggiuntiva a quella per il periodo trascorso nell’Idv) 2 anni 8 mesi e 15 giorni

Gino Garibaldi condannato a 2 anni e 10 mesi

Roberta Gasco (Fi) 2 mesi aggiuntivi alla condanna precedente di 2 anni e due mesi

Marco Limoncini (Udc), 3 anni

Marco Melgrati (Fi) 2 anni, 11 mesi e 15 giorni

Nino Miceli (Pd), 3 anni

Edoardo Rixi (Lega) è stato condannato a 3 anni e 5 mesi

Matteo Rosso (eletto con Forza Italia, ora in Fdi) condannato a 3 anni, 2 mesi e 15 giorni

Alessio Saso (Ncd), 2 anni e 10 mesi

Aldo Siri (Lista Biasotti) 3 anni e 1 mese

Inoltre per Edoardo Rixi, che oggi è senatore e viceministro (carica quest’ultima non elettiva), la sentenza impone l’interdizione perpetua dai pubblici uffici, mentre per Francesco Bruzzone (anch’egli eletto al Senato) e Matteo Rosso (consigliere regionale) è stabilita l’interdizione dai pubblici uffici per la durata della pena.

Ci sono anche pesanti confische: 56 mila euro per Rixi, 5 mila euro per Bruzzone e 29 mila a Matteo Rosso.