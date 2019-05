La “Lega per l’abolizione della caccia”: “Bruzzone indegno di essere vicepresidente Commissione Ambiente del Senato”

Regione. “Il senatore risulta assolutamente indegno di ricoprire la carica di vicepresidente della Commissione Ambiente del Senato”.

Parola della “Lega per l’abolizione della caccia”, che è andata giù dura contro il senatore Francesco Bruzzone dopo l’emissione della sentenza sul processo Spese pazze in Regione.

“Anche Francesco Bruzzone, senatore (già dipendente comunale, ex presidente del Consiglio Regionale della Liguria) , attuale vice-presidente della Commissione Ambiente di Palazzo Madama, figura tra i condannati (due anni e 10 mesi) per peculato nell’ambito del processo genovese per le spese pazze coi fondi assegnati al gruppo consiliare regionale ligure della Lega”, hanno proseguito.

“Per la Lega Abolizione Caccia, che ricorda anche gli scontrini, messi indebitamente a carico dei contribuenti liguri, per cene in trattoria con gruppi di cacciatori (noto bacino clientelare di Bruzzone), Bruzzone risulta assolutamente indegno di ricoprire la carica di vicepresidente della Commissione Ambiente del Senato”.

“Si ricorda anche la condanna , resa nota il 18 aprile scorso, sempre a carico di Francesco Bruzzone, da parte della Corte dei Conti della Liguria, che ha imposto il risarcimento di 33 mila euro illecitamente spesi da Bruzzone, quando era ancora consigliere regionale”, hanno concluso.