Alassio, discusso il ricorso di Melgrati. Il legale Vazio: “Chiediamo sospensione dell’efficacia del provvedimento”

Alassio. Si è da poco conclusa l’udienza per l’accoglimento del ricorso presentato dal legale di Marco Melgrati, Franco Vazio. Questa mattina, architetto e avvocato si sono presentati davanti al giudice Luigi Acquarone, richiedendo la sospensione del provvedimento prefettizio che ha sospeso Melgrati dalla carica di sindaco di Alassio a seguito della Legge Severino, scattata per via della condanna nell’ambito del processo “Spese Pazze” in Regione. Al termine, il giudice si è riservato di decidere e l’esito arriverà solo nei prossimi giorni.

“Abbiamo discusso il ricorso per la sospensione dell’efficacia del provvedimento prefettizio. Noi riteniamo che il procedimento debba essere sospeso e la causa rimessa davanti alla Corte Costituzionale perchè questo provvedimento lede il diritto di elettorato passivo di Melgrati e in particolare perché è in contrasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione. A nostro giudizio deve essere sospeso e poi trasmesso”, ha dichiarato Vazio.

“Il provvedimento del prefetto, a nostro giudizio, è ‘viziato’, ma perché è la stessa legge ad esserlo: contrasta con due articoli della Costituzione. Noi chiediamo, dunque, in via cautelare e urgente che il giudice sospenda l’efficacia del provvedimento prefettizio e trasmetta gli atti alla Corte Costituzione per decidere sulla leggititimità costituzionale da noi sollevata”, ha concluso il legale.

Per Melgrati, lo scorso 30 maggio, a Genova, era arrivata la condanna nell’ambito del processo “Spese pazze” a 2 anni, 11 mesi e 15 giorni. Doveva rispondere all’accusa di peculato e, in seguito alla condanna in primo grado decisa dal tribunale genovese, era scattata la temuta Legge Severino, che si applica agli amministratori condannati per reati come il peculato o il 316 ter del codice penale.

I consiglieri regionali coinvolti (tra cui lo stesso Melgrati), secondo l’accusa, si sarebbero “fatti rimborsare con soldi pubblici, spacciandoli per spese istituzionali, cene, viaggi, gite al luna park, birre, gratta e vinci, ostriche, fiori e biscottini”. In alcuni casi, sempre secondo l’accusa, “venivano consegnate ricevute che erano state dimenticate da ignari avventori. In altri venivano modificati gli importi a mano. Le pezze giustificative, molto spesso, si riferivano a periodi festivi: Natale, Capodanno, Pasqua e Pasquetta, 25 aprile e Primo Maggio”.

Per Melgrati si trattava di spese di rappresentanza rendicontate come capigruppo e spese di trasporto per poche migliaia di euro. Ma era stato quindi sospeso, con effetto praticamente immediato, dalla carica di primo cittadino della Città del Muretto, lasciando momentaneamente il posto al suo vice, Angelo Galtieri.

Le giustificazioni da lui fornite, unite alla difesa del suo storico legale Franco Vazio, se lo avevano fatto assolvere da alcune imputazioni, per la prima volta, non erano state sufficienti a convincere del tutto il tribunale genovese. Ora sale l’attesa per conoscere l’esito del ricorso che verrà comunicato nei prossimi giorni.