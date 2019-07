Ricorso Melgrati, atti trasmessi al Pm e rinvio: l’udienza si terrà il 17 luglio

Alassio. È il prossimo 17 luglio la data da segnare “in rosso” sul calendario perchè potrebbe essere davvero decisiva, non solo per le sorti del singolo ma di una intera città.

A quella data, infatti, è stata rinviata l’udienza relativa al ricorso presentato dal legale di Marco Melgrati, Franco Vazio, che, nella giornata di ieri, ha richiesto la sospensione del provvedimento prefettizio che ha sospeso Melgrati dalla carica di sindaco di Alassio a seguito della Legge Severino, scattata per via della condanna nell’ambito del processo “Spese Pazze” in Regione.

Il giudice Luigi Acquarone ha disposto la trasmissione degli atti del giudizio (ricorso ex art. 702 bis C.P.C. e ricorso incidentale ex art. 700 C.P.C. in corso di causa di Melgrati Marco, comparsa di risposta del Ministero dell’Interno e verbale dell’udienza tenuta in data 11.7.2019) al Pubblico Ministero e ha rinviato in prosecuzione all’udienza del prossimo 17 luglio, alle 9,30.