Seconda Categoria, Vadese contro Olimpia Carcarese: la cronaca in diretta

Quiliano. Ultimo atto per il campionato di Seconda Categoria ligure girone B. Al Picasso di Quiliano va in scena la finale playoff tra la Vadese seconda classificata e l’Olimpia Carcarese, giunta quarta e vittoriosa nella semifinale con il Sassello. La vincente sarà promossa in Prima Categoria, dove seguirà il Millesimo trionfatore in campionato.

La cronaca. I padroni di casa allenati da Tony Saltarelli si schierano con Landi, Paladin, Pulina, Marchi, Cirio, Enrile, Quaglia, Mandaliti, Tona, Giannone, Giacchino.

A disposizione Maruca, Appice, Ferro, Manunta, Guastamacchia, Cavalleri, Marotta, Enzi, Cancellara.

Andrea Alloisio presenta i biancorossi con Allario, Di Natale, Marenco, Ezeukwu, Ma. Siri, Comparato, Clemente, Rebella, Mi. Siri, Hublina, Bagnasco.

Riserve Becco, Caruso, Sozzi, De Alberti, Revelli, Goudiaby, Loddo, Cabrera, Vero.

Arbitra Alex Dellerba della sezione di Imperia.

I seggiolini arancioni della tribuna quilianese sono praticamente tutti pieni, molti restano in piedi. Coreografia con fumogeni da parte dei tifosi locali: la squadra ringrazia.