Sara Brizzo: “Pronta a continuare il lavoro di questi anni per migliorare ancora Albisola”

Albisola Superiore. Sono Sara Brizzo, ho 42 anni, sposata, mamma di Micol e Melissa e sono consigliere uscente dell’attuale amministrazione.

Lavoro in una Cooperativa Sociale da circa 15 anni e da tre anni ho l’incarico di responsabile amministrativa. Sono nata e cresciuta ad Albisola e nella quotidianità avendo due figlie la vivo a 360°, a partire dalla scuola, dalle attività sportive, alle attività commerciali, con i suoi pregi e i suoi difetti… presenti in tutte le città.

Dopo l’esperienza amministrativa di questi 5 anni ho deciso di rinnovare la mia candidatura in vista delle prossime elezioni comunali del 26 maggio 2019 con la passione e l’entusiasmo per portare avanti quella “politica del fare” appresa in questi anni dalla squadra che mi ha accompagnata guidata da un grande sindaco come Franco Orsi e dalla carica di consigliere provinciale dove solo il non perdere di vista gli obiettivi da raggiungere ogni giorno hanno permesso di vedere i risultati concretizzarsi.

Mi sono resa conto di quanto sia importante il ruolo pubblico e l’impegno di un’amministratore nella società e per questo ho deciso di rimettermi in gioco, affrontando con grande razionalità le sfide del territorio. La buona politica, quella del voler fare per i propri cittadini, esiste e deve continuare ad esistere per poter migliorare il territorio in cui quotidianamente viviamo.

Credo vivamente di poter mettere a disposizione quanto imparato in questi anni, le mie capacità, il mio tempo, le mie idee e le mie passioni, tutto questo presentandomi con una squadra rinnovata per i due terzi, con molti giovani, con idee innovative a sostegno di Maurizio Garbarini sindaco, un candidato “a portata di cittadino”, che risponde alle esigenze dei cittadini e della #nostracittà con un programma di proposte concrete, fattibili senza sogni impossibili e progetti irrealizzabili.