Millesimo, ecco i nomi della lista civica “Manconi sindaco”: dieci volti nuovi e due riconferme

Millesimo. Imprenditoria locale, associazionismo, impegno nel sociale e promozione del territorio: sono questi gli ingredienti del progetto #diventiamosindaco di Andrea Manconi, l’assessore uscente che è pronto a presentare la sua squadra.

“Si tratta di un percorso che non ha avuto forzature o ingerenze dai partiti, completamente civico, e che ha avvicinato in questi mesi di confronto molte persone disponibili a lavorare per la comunità millesimese – spiega il candidato sindaco – È un gruppo rinnovato, con dieci dodicesimi di volti nuovi rispetto a quello dell’attuale maggioranza”.

Con Manconi, anche Daniela Minetti, 50 anni, assessore uscente (in carica dal 2009) alle politiche sociali, responsabile di area aziendale, e Stefania Pizzorno, 53 anni, impiegata, consigliere comunale dal 2014, impegnata nella valorizzazione del territorio.

Tutte new entries le altre figure del gruppo. Edy Amendola, 50 anni, educatore, allenatore della prima squadra del Millesimo Calcio, Greta Arena, 27 anni, educatrice, impegnata nel progetto Sprar, Andrea Decouter, parrucchiere, 19 anni, presidente della Consulta giovanile, Luciano Garolla, 62 anni, imprenditore, presidente del Coro Monteverdi e vice della Pro loco di Pianissolo, Giuseppina Giurintano, 63 anni, pensionata e storica dipendente comunale, Marco Longagna, 54 anni, imprenditore e volontario del cinema parrocchiale, Adriano Molinari, 62 anni, pensionato, attivo nel volontariato, Valentina Riolfo, 38 anni, artigiana, segretaria del Civ e membro dell’associazione Tartufai e tartuficoltori liguri, Daniele Rosso, 47 anni, artigiano, già consigliere di Assomaestri, Siro Sorrentino, 30 anni, coordinatore risorse umane e addetto servizio prevenzione e protezione.