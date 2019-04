Albenga. Un plebiscito, e non si potrebbe definire altrimenti, per il candidato sindaco del centrosinistra Riccardo Tomatis, che ha sbaragliato la concorrenza. Bene anche Diego Distilo, che ha chiuso il bilancio tra “il migliore” ed “il peggiore” con il segno “+”. Giù il candidato sindaco del centrodestra Gerolamo Calleri. Esito negativo, infine, per l’esponente del Movimento 5 Stelle Fausto Icardo.

Ecco il responso delle “urne” dopo il confronto tra i quattro candidati sindaco organizzato da IVG.it al teatro Ambra di Albenga nella serata di ieri (29 aprile). Un exit poll frutto delle schede riportanti la voce “il migliore” ed “il peggiore” consegnate a tutti gli spettatori, che hanno avuto la possibilità di compilarle proprio durante la serata. Una sorta di “gioco” senza alcuna pretesa di fornire un esito affidabile, privo di alcun valore demoscopico o statistico scientifico, ma solo un modo per aggiungere ulteriore “pepe” alla competizione spronando i candidati a dare il massimo.

di 66 Galleria fotografica Albenga, il confronto tra i candidati sindaci al Teatro Ambra









E il risultato è stato senza ombra di dubbio netto, con la palma del “migliore” che è spettata a Riccardo Tomatis, con ben 163 preferenze contro 26 negative e un saldo attivo di +137. Secondo nella particolare classifica, Diego Distilo, con 44 preferenze, contro 32 voti negativi e un saldo attivo di +12. Saldo negativo, invece, per Gero Calleri che, con 77 preferenze e 96 voti contrari, ha portato a casa un saldo negativo di -19. Palma del “peggiore”, infine, a Fausto Icardo che, suo malgrado, ha collezionato appena 13 preferenze e fronte di ben 131 giudizi negativi, con un saldo finale di -118.

Non sono mancate poi le schede bianche e quelle cosiddette “goliardiche”, con riportato ad esempio il nome dello stesso candidato sia nello spazio riservato al “migliore” sia al “peggiore”. C’è anche chi ha sentenziato: “il migliore”, nessuno; il “peggiore”, tutti. E ancora chi ha dato la preferenza al “suo” candidato e ha riservato lo spazio del “peggiore” a tutti e 3 i rivali. Infine, non sono mancate le annotazioni negative alle domande formulate da IVG.it che sono state collocate da alcuni proprio nello spazio riservato al “peggiore” della serata.

Ovviamente l’esito dell’exit poll fa riferimento solo ai presenti al teatro Ambra (circa 400 persone a fronte degli oltre 24mila abitanti della Città) e può essere stato in parte “alterato” da una possibile presenza massiccia, ma non quantificabile, di supporter al seguito di ciascun candidato. Ma l’esito, in questo caso, è stato quantomai perentorio.

Nel caso qualcuno riservasse scarsa fiducia nei confronti dello spoglio di IVG.it, potrà visionare ciascuna scheda e riconteggiarle tutte recandosi personalmente nella nostra sede di Pietra Ligure, dove le schede saranno conservate fino al giorno successivo alle elezioni amministrative 2019 (27 maggio).