Confronto ad Albenga, a vincere è la solidarietà: raccolti oltre 1.600 euro per la Croce Bianca

Albenga. A confrontarsi sul palco sono stati i quattro aspiranti alla poltrona di primo cittadino di Albenga, ma a vincere il confronto, organizzato e condotto da IVG.it al teatro Ambra, sono stati la solidarietà e il cuore grande degli albenganesi.

Il dibattito, come da tradizione, era ad ingresso gratuito, con la possibilità di presentare un’offerta all’ingresso in favore della Croce Bianca di Albenga, che da più di 100 anni opera sul territorio, al servizio esclusivo del territorio.

E gli albenganesi non si sono sottratti all’impegno, stupendo per generosità. Al termine della serata, infatti, probabilmente complice anche il discorso commosso e partecipato del presidente della “Bianca” Dino Ardoino durante il dibattito, sono stati raccolti 1.640,43 euro.

“La Croce Bianca, – hanno fatto sapere dalla pubblica assistenza, – rinnova i più sentiti ringraziamenti a tutti coloro che ieri sera, in occasione del confronto tra i candidati sindaco di Albenga, hanno voluto generosamente sostenerci. Grazie al loro buon cuore sono stati raccolti oltre 1.600 euro”.

Nessuno, compresa la redazione di IVG.it e la stessa pubblica assistenza, poteva aspettarsi di riuscire ad ottenere un risultato così grande e importante. Una generosità, quella degli albenganesi, che non sarà fine a se stessa, ma “tornerà indietro” sul territorio perché sarà impiegata dalla “Bianca” per migliorare i servizi di assistenza ed emergenza nel Comprensorio albenganese. Sarà cura esclusiva della Croce Bianca, comunque, decidere come utilizzarli (probabilmente dopo una riunione di consiglio, “imposto” dall’importante cifra).

“Si tratta di una cifra per noi molto importante, – hanno proseguito dalla pubblica assistenza, – che ora valuteremo come impiegare al meglio, anche considerato i costi proibitivi dei presidi e delle attrezzature sanitarie. Sarà certamente nostra cura condividere prossimamente con tutti, tramite IVG.it, la maniera in cui verranno utilizzati”.

“È stato per noi un onore straordinario essere coinvolti direttamente nell’iniziativa ed una gioia il vedere un’Albenga viva, coinvolta ed attenta al proprio futuro. Da parte nostra vogliamo continuare ad esserne un tassello importante. Rinnoviamo i nostri complimenti ai quattro candidati per come hanno condotto il confronto, mai al di sopra delle righe, sempre in maniera più che costruttiva e positiva, nel massimo rispetto reciproco. Quattro persone degne, che amano la nostra città, a prescindere dagli schieramenti e dai risultati”.

“Infine, ancora un grande elogio ed un grazie va alla redazione di IVG.it per come ha organizzato, strutturato e gestito in maniera impeccabile la serata e per la sensibilità sociale dimostrata nel coinvolgere attivamente tutte le associazioni locali e la nostra in particolare”, hanno concluso dalla Croce Bianca di Albenga.

E IVG.it, a sua volta, non può che ringraziare la Croce Bianca e le tante associazioni che hanno preso parte al dibattito, ma soprattutto gli albenganesi per la grande partecipazione e l’entusiasmo durante il confronto e, ancor più, per la grande generosità dimostrata.