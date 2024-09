Calcio, Vadino ‘non stop’ sul mercato: ecco Alessandro Secco

Albenga. Con il campionato di Prima Categorie alle porte, il Vadino continua a macinare colpi in questo fine di calciomercato. Una rosa completamente rivoluzionata e ringiovanita, a cui si continua ad aggiungere tasselli per arrivare al meglio alla griglia di partenza di una lunga stagione.

Alessandro Secco è un nuovo giocatore arancionero. Classe 2006, si aggiungerà al centrocampo di Poggi. Per lui una trafila importante nelle giovanili dell’Albenga, per poi passare al Ceriale sempre in ambito giovanile. Per lui sarà quindi la prima esperienza nel ‘mondo dei grandi’.