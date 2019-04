Cairo Montenotte. “E’ stata una partita difficile, giocata su un campo pesante, che ci ha creato qualche problema, abbiamo avuto tante occasioni, ma la palla non voleva saperne di entrare alle spalle del portiere del Valdivara… in particolar modo una mia maldestra conclusione di destro – sorride Francesco Saviozzi – sono stati determinanti i cambi effettuati da mister Solari, che con l’ingresso di Pastorino, Di Martino e Spozio hanno permesso il cambio di marcia, necessario per vincere”.

“Di Martino e Pastorino hanno segnato, ma il goal più importante è stato quello di bomber Alessi – conclude Saviozzi – la squadra è in salute ed è pronta a lottare sino all’ultimo secondo del campionato per ottenere il miglior piazzamento…”.