LIVE: CAIRESE – VALDIVARA 5 TERRE 3-1 (78′ Di Martino, 83′ Alessi, 85′ Simonini, 94′ Pastorino)

49′ Triplice fischio

48′ GOOOOOOL CAIRESE! Cross di Brignone dalla sinistra per Pastorino che all’altezza del calcio di rigore lascia partire il destro e insacca sotto la traversa

45′ 5 minuti di recupero

40′ GOOOOL VALDIVARA!Uscita a vuoto di Moraglio, Simonini con un pallonetto dal limite accorcia le distanze

38′ RADDOPIO CAIRESEEEE! Cross di Brignone dalla sinistra, liscio del difensore ospite, sulla palla arriva Alessi che di prima intenzione colpisce la traversa, sulla ribattuta insacca in tuffo

35′ Espulsi per reciproche “gentilezze” il dirigente della Cairese Ferro e il tecnico spezzino Galleno

34′ Quarto cambio gialloblù, rientra dopo l’infortunio capitan Spozio prendendo il posto di Facello

33′ VANTAGGIO CAIRESEEEEEEE! Traversone di Cavallone dalla destra sul secondo palo, dove Alessi appoggia in area piccola per il neo entrato Di Martino che da terra imbuca un incolpevole Grippino

25′ Terzo cambio per la Cairese, Di Martino rileva Saviozzi

24′ Continua l’assedio gialloblù, Saviozzi davanti alla porta non riesce a sfruttare il servizio di Alessi regalando il pallone a Grippino

21′ Corner dalla destra di Pastorino, incornata di Facello, Alessi da pochi passi deviato sul fondo. Ancora calcio d’angolo e ancora Grippino che salva il risultato su colpo di testa di Alessi

20′ Occasionissima Cairese: filtrante di Alessi per Saviozzi, che si invola in area e dalla linea di fondo tenta il tiro, Grippino devia sul palo. Angolo

15′ Doppia sostituzione anche per mister Galleno Rossi e Ferrari prendono il posto di Vanacore e Ambrosi

14′ Doppio cambio per la Cairese: escono Figone e Brovida, entrano Pastorino e Brignone

13′ Occasione sprecata da Facello che riceve il filtrante di Saviozzi e dal limite dell’area piccola spara alto

10′ Punizione dai 20 metri di Alessi, di poco a lato

9′ Partita che procede a ritmi blandi, con la Cairese alla ricerca del gol, ma che non riesce a sfondare il muro del Valdivara

1′ Parte la ripresa!

SECONDO TEMPO

46′ Fine del primo tempo

45′ Traversone di Cavallone, al limite Alessi si gira e calcia, senza centrare lo specchio

44′ Narcierio al limite serve Vicini che tenta il cross, nessuno ci arriva

41′ Decimo angolo per la Cairese, batte sempre Moretti, incornata di Alessi sopra la traversa

37′ Calcio d’angolo di Moretti dalla destra sul primo palo, dove Doffo colpisce di testa e manda sul fondo

30′ Occasionissima Cairese: cross dalla sinistra di Brovida, Saviozzi appoggia a Doffo che davanti a Grippino controlla e calcia, il portiere si distende e devia in area, dove raccoglie Moretti, ma la difesa riesce ad allontanare

20′ Corner dalla sinistra di Moretti, in area svetta Alessi, il cui colpo di testa non centra lo specchio della porta

19′ Brovida per Alessi che lancia Saviozzi, a tu per tu Grippino riesce ad anticipare l’attaccante locale

16′ La prima ammonizione del match è di Bocchia

10′ Partita in fase di stallo, con la Cairese che prova a costruire e il Valdivara che aspetta gli avversari e cerca di ripartire

2′ Conclusione dal limite di Alessi, che finisce alta sopra la traversa a causa di una deviazione

1′ Al via Cairese-Valdivara sotto una pioggia battente

FORMAZIONI

CAIRESE: Moraglio, Cavallone, Moretti, Doffo, Piana, Di Leo, Facello, Figone, Brovida, Alessi, Saviozzi. A disp.: Giribaldi, Bruzzone, De Matteis, Spozio, Rizzo, Olivieri, Brignone, Pastorino, Di Martino. All. Solari

VALDIVARA: Grippino, Terribile, Chiappini, Vaccaro, Ambrosi, Bocchia, Vicini, Chella, Nacerio, Vanacore, Simonini. A disp.: Langella, Piazza, Ferrari, Rossi, D’Andrea, Benabbi, Degano. All. Galleno

ARBITRO: Andrea Bordone (sez. di Chiavari)

ASSISTENTE 1: Stefani Baldissin (sez. di Novi Ligure)

ASSISTENTE 2: Giacomo Zanin (sez. di Savona)

Cairo Monatenotte. Buongiorno cari lettori di Ivg.it, al Lionello Rizzo oggi la Cairese ospita il fanalino di coda della classifica Valdivara 5 Terre. Squadra già matematicamente retrocessa, che non ha più nulla da chiedere al campionato, se non una dimostrazione di orgoglio. Gli spezzini andranno, inoltre, alla ricerca del riscatto dalla gara di andata, finita 2 a 0 a favore dei gialloblù e decisa dalle reti di Saviozzi e Di Martino. Totalmente diverse, invece, le prospettive degli undici di Solari che possono ancora sognare in grande, data la distanza di tre punti dal secondo posto e di quattro dalla vetta, occupata dal Vado. Oggi alla Cairese non è concesso sbagliare. Buona partita!