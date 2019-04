Cairo Montenotte. Con le reti di Di Martino, Alessi, e Pastorino la Cairese ha battuto per 3 a 1 il Valdivara 5 Terre, confermandosi in quarta posizione.

Diego Alessi ha festeggiato oggi il suo 37esimo compleanno con una vittoria, un assist e un gol. “Sì, sono contento – dichiara -. Abbiamo faticato veramente tanto a portare questa partita sulla retta via. Oggi sembrava un incubo: ci siamo mangiati cinque, sei, forse anche più occasioni da gol clamorose, poi per fortuna ce l’abbiamo fatta“.

La partita è stata sbloccata al 78° da Di Martino, su assist di Alessi. “Sono conteno per Dima che se lo merita – dice l’attaccante -, quest’anno ha faticato tanto causa infortuni. È un ragazzo d’oro, per noi nello spogliatoio è un aiuto e sono proprio contento per lui“.

Ora ci sono due settimane di stop, poi la Cairese riprenderà a giocare in trasferta a Pietra Ligure. Guardando la classifica c’è più soddisfazione o amarezza? “La classifica lascia il tempo che trova. Noi dobbiamo provare a vincerle tutte, poi se qualcuno fa un passo falso e sbaglia, essere lì pronti. Vedremo cosa succede nelle prossime giornate” conclude Alessi.