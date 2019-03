Varazze, è ubriaco e cerca di rubare il manganello ad un carabiniere: 18enne patteggia

Varazze. Otto mesi e 20 giorni di reclusione e 240 euro di multa con la sospensione condizionale della pena. E’ la pena patteggiata questa mattina in tribunale da N.V.Z.T.L., il diciottenne peruviano arrestato sabato sera a Varazze con l’accusa di tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale.

Ad arrestare il giovane sono stati i carabinieri del nucleo radiomobile di Savona intervenuti in supporto dei militi della Croce Rossa impegnati nel soccorso del ragazzo che era in stato di ebbrezza. All’arrivo della pattuglia, anziché calmarsi, il diciottenne si era scagliato contro un militare cercando di portargli via il manganello e di colpirlo.

A quel punto per lui erano scattate le manette per tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale. Il ragazzo era finito agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima che è stato celebrato questa mattina.