Varazze. Intervento dei vigili del fuoco, oggi pomeriggio intorno alle 17, per un incendio a Varazze in via Pero. Le fiamme hanno avvolto un cassonetto dell’immondizia di fronte alla ex cartiera.

Immediatamente è scattato l’allarme al numero unico per le emergenze 112. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che sono riusciti a domare le fiamme senza particolari difficoltà.

Fortunatamente, non si sono registrati feriti né danni ad auto o edifici vicini.