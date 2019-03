Savona. ‘A Campanassa e Assonautica chiudono il Carnevale con una grande festa. Domenica 10 marzo è prevista infatti la cerimonia di restituzione delle Chiavi della Città al Sindaco in piazza del Brandale dalle ore 16, preceduta da una grande pentolaccia per i bambini organizzata da Assonautica alle 15.

Re Cicciolin, terminato il periodo del Carnevale, iniziato lo scorso 20 gennaio, riconsegnerà le Chiavi al primo cittadino Ilaria Caprioglio. “Si va a chiudere il periodo del Carnevale, ricco di entusiasmo grazie a Re Cicciolin e alla sua Corte, che hanno portato allegria e un sorriso in città, in particolare negli incontri con i bambini e gli anziani nelle case di cura – afferma Dante Mirenghi, presidente dell’Associazione ‘A Campanassa – Al gruppo del Carnevale un grande ringraziamento per l’impegno nell’animazione di tutte le iniziative promosse durante questo mese”.

Quest’anno, infatti, è stata riportata la Corte al completo e Re Cicciolin, interpretato per il settimo anno da Paolo Patorniti, in arte Nobel, é stato accompagnato da ‘A Scignua, interpretata da Debora Geido, dal giullare Ivano Gatti, dal mazziere Pietro Farci, insieme ai figuranti (marinai e damigelle) Stella Di Mantua, Katia Cantori, Laura Lavagna, Anna Ciompi, Maria Baldizzone, Dalila Patorniti, Aurora Gavazza, Antonio Morgana, Aldo Francin, Vincenzo Cacciotti.

Nella ricca agenda di Re Cicciolin ricordiamo la visita al reparto di Pediatria dell’Ospedale San Paolo di Savona, alle case di cura (“Santuario”, “Casa dei Nonni” di Carcare, Villa Rossa, “Noceti” di Santuario, Bagnasco di Savona) e alle iniziative per i festeggiamenti del Carnevale con i commercianti presso i Laboratori del Priamar “P.Articelle”, al Centro Polifunzionale Le Officine di Savona, alla festa di piazza del Popolo con il Comune, la partecipazione al Carnevale di Vado Ligure con Baciccia.

“Domenica sarà una grande festa insieme all’Associazione Assonautica, che ringrazio per la consolidata collaborazione e il grandissimo sostegno nell’organizzazione del Carnevale”, aggiunge Mirenghi – Infatti Assonautica lo scorso 20 gennaio, in occasione dell’apertura del Carnevale con l’arrivo di Re Cicciolin e della Corte dal mare, aveva messo a disposizione una flotta di 54 barche impegnando 120 soci per dare la possibilità ai bambini mascherati di salire a bordo e di accompagnare la maschera savonese fino allo sbarco. Per la chiusura, come ogni anno, allestirà una pentolaccia in piazza per i bambini.

“In questi anni la collaborazione con la Campanassa è stata un crescendo e insieme abbiamo visto aumentare l’interesse e la partecipazione della cittadinanza agli aventi promossi – afferma Luciano Lacirignola, presidente di Assonautica – La nostra associazione si impegna sempre nel promuovere iniziative per essere vicino alla città ma anche per attirare e far scoprire ai bambini il mondo del mare. Domenica organizzeremo proprio per loro una grande pentolaccia e in piazza del Brandale saranno presenti anche gli stand di Assonautica con il Gruppo Arti Marinare”.

Alla cerimonia di chiusura del Carnevale savonese parteciperà anche la maschera di Vado Ligure “Baciccia”, interpretato da Fulvio Bolla.