Carnevale di Savona, i mercatini a Loano e il Festival del Vento a Spotorno: una festosa domenica di eventi in provincia

Provincia. Il “double” è la vittoria di due competizioni ufficiali da parte di una squadra di calcio nell’arco di una singola stagione sportiva. Noi useremo questa espressione per marcare invece questa domenica 10 marzo, che sarà “vinta” da ben quattro eventi in due località del Savonese, come ci suggerisce anche l’agenda IVG Eventi.

I doppi appuntamenti troveranno casa a in riviera. Savona dà l’arrivederci al prossimo anno allo sfarzoso e chiassosissimo Carnevale: Re Cicciolin riconsegnerà, infatti, nelle mani del Sindaco le Chiavi della Città della Torretta. Inoltre corso Italia diventerà una coloratissima e profumata “infiorata” grazie alla mostra mercato florovivaistica “Savona in Fiore”. Anche a Loano sarà possibile passeggiare e fare originali e imperdibili acquisti in altri generi di mercatini: quello delle antichità e del collezionismo e quello dell’artigianato.

Il calendario degli appuntamenti, però, non si esaurisce qui. C’è spazio per lo sport, in particolare il ciclismo, che tanto fa divertire semplici spettatori, esperti appassionati e assidui praticanti: saranno infatti ancora due le ruote che gireranno a Laigueglia, dove potremo immergerci nella coinvolgente E-Bike Experience. Un’altra bellissima “esperienza” sarà quella del Festival del Vento a Spotorno, dove, ci si augura, possano esserci le migliori condizioni climatiche per assistere al “volo” dei più belli aquiloni mai visti prima. Infine a Finale Ligure potremo fare “esperienza” della migliore musica russa di tutti i tempi con il Quartetto Maffei.

Savona. ‘A Campanassa e Assonautica chiudono il Carnevale di Savona con una grande festa. Domenica 10 marzo è prevista infatti la cerimonia di restituzione delle Chiavi della Città al Sindaco in piazza del Brandale dalle ore 16, preceduta da una grande pentolaccia per i bambini organizzata da Assonautica alle 15.

Re Cicciolin, terminato il periodo del Carnevale, iniziato lo scorso 20 gennaio, riconsegnerà le Chiavi al primo cittadino Ilaria Caprioglio. “Si va a chiudere il periodo del Carnevale, ricco di entusiasmo grazie a Re Cicciolin e alla sua Corte, che hanno portato allegria e un sorriso in città, in particolare negli incontri con i bambini e gli anziani nelle case di cura – afferma Dante Mirenghi, presidente dell’Associazione ‘A Campanassa – Al gruppo del Carnevale un grande ringraziamento per l’impegno nell’animazione di tutte le iniziative promosse durante questo mese”.

Quest’anno, infatti, è stata riportata la Corte al completo e Re Cicciolin, interpretato per il settimo anno da Paolo Patorniti, in arte Nobel, é stato accompagnato da ‘A Scignua, interpretata da Debora Geido, dal giullare Ivano Gatti, dal mazziere Pietro Farci, insieme ai figuranti (marinai e damigelle) Stella Di Mantua, Katia Cantori, Laura Lavagna, Anna Ciompi, Maria Baldizzone, Dalila Patorniti, Aurora Gavazza, Antonio Morgana, Aldo Francin, Vincenzo Cacciotti.

Nella ricca agenda di Re Cicciolin ricordiamo la visita al reparto di Pediatria dell’Ospedale San Paolo di Savona, alle case di cura (“Santuario”, “Casa dei Nonni” di Carcare, Villa Rossa, “Noceti” di Santuario, Bagnasco di Savona) e alle iniziative per i festeggiamenti del Carnevale con i commercianti presso i Laboratori del Priamar “P.Articelle”, al Centro Polifunzionale Le Officine di Savona, alla festa di piazza del Popolo con il Comune, la partecipazione al Carnevale di Vado Ligure con Baciccia.

“Domenica sarà una grande festa insieme all’Associazione Assonautica, che ringrazio per la consolidata collaborazione e il grandissimo sostegno nell’organizzazione del Carnevale”, aggiunge Mirenghi – Infatti Assonautica lo scorso 20 gennaio, in occasione dell’apertura del Carnevale con l’arrivo di Re Cicciolin e della Corte dal mare, aveva messo a disposizione una flotta di 54 barche impegnando 120 soci per dare la possibilità ai bambini mascherati di salire a bordo e di accompagnare la maschera savonese fino allo sbarco. Per la chiusura, come ogni anno, allestirà una pentolaccia in piazza per i bambini.

“In questi anni la collaborazione con la Campanassa è stata un crescendo e insieme abbiamo visto aumentare l’interesse e la partecipazione della cittadinanza agli aventi promossi – afferma Luciano Lacirignola, presidente di Assonautica – La nostra associazione si impegna sempre nel promuovere iniziative per essere vicino alla città ma anche per attirare e far scoprire ai bambini il mondo del mare. Domenica organizzeremo proprio per loro una grande pentolaccia e in piazza del Brandale saranno presenti anche gli stand di Assonautica con il Gruppo Arti Marinare”.

Alla cerimonia di chiusura del Carnevale savonese parteciperà anche la maschera di Vado Ligure “Baciccia”, interpretato da Fulvio Bolla.

Con l’arrivo della primavera torna anche la manifestazione più colorata e profumata dell’anno che riempirà di colori il cuore di Savona, più precisamente corso Italia. Si tratta della sesta edizione di “Savona in Fiore”, la mostra mercato del florovivaismo che animerà il fine settimana dei savonesi e dei turisti da sabato 9 a domenica 10 marzo dalle 8 alle 20.

“‘Savona in Fiore’ è riuscita, edizione dopo edizione, ad imporsi nel fitto calendario di iniziative grazie all’impegno della FIVA Savona e in collaborazione con il Comune – spiega Confcommercio – Corso Italia assomiglierà ad un giardino fiorito per i ai numerosi espositori provenienti da varie regioni d’Italia. La manifestazione assume quest’anno un nuovo leit motiv con tante novità in programma”.

Gli espositori metteranno in mostra fiori, piante, composizioni floreali, essenze, accessori e oggetti di artigianato dedicati interamente al mondo vegetale. La natura diventerà protagonista con piante da appartamento o da esterno, piante grasse, le aromatiche, piante da frutto, un banco di soli bulbi e rizomi provenienti dall’Olanda vi permetterà di rallegrare non solo i giardini ma anche i vostri balconi, troverete oggetti da giardinaggio e molto altro.

Tra le novità bellissime rose, olii essenziali e lavanda biologica della Provenza. Saranno inoltre presenti anche operatori con libri a tema, prodotti di erboristeria, miele quadri a tema floreale, saponi, cosmesi naturale per il corpo, prodotti in juta, uno dei pochi impagliatori rimasti, fioriere in terracotta oltre ad alcune eccellenze biologiche.

Anche quest’anno sarà inoltre presente una delle poche imprese artigiane rimaste nella produzione di ombrelli e cappelli da pioggia ovviamente a tema floreale che utilizza nella produzione la tecnica dei maestri del Lago Maggiore, gli ombrelli sono fatti con strutture in legni naturali (castagno, frassino, bamboo), una vera rarità.

Finale Ligure. Domenica 10 marzo alle ore 17 presso l’Auditorium Santa Caterina a Finalborgo ci sarà il quinto appuntamento con la seconda edizione dei “Pomeriggi Musicali”, rassegna organizzata dalla Società dei Concerti di Finale Ligure con il sostegno dell’Assessorato comunale alla Cultura e la collaborazione di Finalborgo.it.

A salire sul palco sarà il Quartetto Maffei, formazione fondata nel 2000 da tre musicisti veronesi che nel tempo si è distinta per le peculiari doti artistiche: capacità espressiva, attenzione ai dettagli e ad ogni sfumatura della musica, grande equilibrio e ricca tavolozza timbrica, arrivando a “suonare in quattro come uno strumento solo”.

La collaborazione con artisti importanti come Bruno Canino, il Quartetto di Venezia, Alberto Nosè, Igor Roma, Olaf J. Laneri, Edoardo Strabbioli, Gian Antonio Viero ha portato il Quartetto Maffei ad un maturità e ad una sensibilità interpretativa di altissimo livello, ponendolo tra le formazioni cameristiche più interessanti degli ultimi anni.

Il repertorio dell’ensemble è molto vasto e spazia dal quartetto all’ottetto, prediligendo i classici e i romantici, pur avendo avuto l’onore di eseguire lavori contemporanei dedicatigli da: G. Taglietti, A. Di Pofi, V. Donella, C. Galante. I componenti del quartetto si sono perfezionati con C. Schiller, B. Giuranna, P. Vernikov, M. Flaksman e hanno all’attivo un’intensa attività cameristica. A Finale Ligure eseguiranno tre straordinari quartetti di celebri autori russi: Ciaikowsky, Rachmaninov e Borodin.

Grande fine settimana a Laigueglia con la prima edizione di Laigueglia E-Bike Experience, un momento di contato tra amanti del mondo e-bike e gli operatori del settore, tutto immerso nel mondo agonistico di una gara di MTB di categorie giovanili. Tutta Laigueglia vivrà di questo evento sportivo con la zona collinare del campo sportivo come base delle gare che ruoteranno su un circuito a cavallo della cresta di Laigueglia e il borgo, che sarà “teatro” della zona espositiva.

Nelle altre piazze vi saranno espositori di grandi marche di e-bike con possibilità di provare quella preferita: in spiaggia un piccolo circuito per chi vuole cimentarsi in questa disciplina. Noleggiatori di bike, attrezzature e prodotti saranno disponibili in tutte le piazze del centro.

Domenica mattina gli amanti del cicloescursionismo potranno partecipare ad una pedalata promozionale enogastronomica con accompagnatori esperti su percorso di circa 60 km nel territorio affascinate della riviera e dell’entroterra in cui sarà possibile ammirare paesaggi stupendi e gustare specialità locali e visitare anche un museo degli antichi mestieri.

“Laigueglia sarà al centro di attività sportiva sulle due ruote dopo due weekend di grandi successi nel Trofeo Laigueglia con una diretta televisiva e la Granfondo con un numero importante di partecipanti che hanno aperto la stagione professionisti e dilettanti su strada – commenta il consigliere delegato allo Sport Lino Bersani – Questo fine settimana è il turno delle MTB in ambito agonistico ed escursionistico con l’Unione Ciclistica Laigueglia (UCLA), che organizza il 26° Trofeo Laigueglia MTB Classic XCO cat. Open e Amatori Coppa Italia Cat. Esordienti, Allievi e Junior e con il Comune che patrocina l’evento espositivo. Infatti saranno presenti marchi importanti di e-bike, come Thok con la nuova Ducati, Bianchi, Ktm e altri”.

Loano. Domenica 10 marzo dalle 8 alle 20 si rinnova il consueto appuntamento con il Mercatino di Antichità e Collezionismo, organizzato dall’Associazione Culturale e Ricreativa E20 Free con il patrocinio degli assessorati comunali al Commercio e al Turismo. L’appuntamento dedicato all’antiquariato e agli oggetti da collezione si terrà sotto i portici di corso Europa e nei vicini giardini Bestoso.

Come ogni seconda domenica del mese oltre quaranta espositori presenteranno una selezionata raccolta di mobili, argenti, quadri, tappeti e oggetti dal sapore antico e ricchi di fascino. Nel mercatino troveranno posto curiosità e “cose della nonna” ma anche pezzi da collezione e di modernariato.

Da più di cinque anni “Antichità e Collezionismo” attira appassionati e collezionisti da tutta la Liguria e dal vicino Piemonte.

Sempre a Loano domenica 10 marzo in piazza Massena dalle 10 alle 18 si terrà un nuovo appuntamento con il Mercatino dell’Artigianato, organizzato dall’Associazione Artigianalmente con il patrocinio dell’Assessorato al Commercio del Comune di Loano.

Per tutta la giornata artigiani professionisti e artisti specializzati esporranno i frutti del loro ingegno e della loro abilità nella piazzetta cuore del centro storico loanese.

Sulle bancarelle si potranno trovare opere di scultura, pittura, disegno, incisione ed arti figurative oltre a ceramiche dipinte, oggetti intagliati nel legno, vetro dipinto, borse e cinture realizzate con il cuoio e bigiotteria d’arte.

A Spotorno fino a domenica 10 marzo avrà luogo la ventesima edizione del Festival del Vento, un fine settimana interamente dedicato al mondo degli aquiloni organizzato dal Comune in collaborazione con il 30Kite Club di Genova.

“Siamo orgogliosissimi di tagliare il traguardo dei vent’anni di vita – spiega il presidente del 30Kite Club Giancarlo Gisotti – Anche quest’anno avremo il piacere di ospitare un gran numero di delegazioni straniere, molte delle quali venute da lontanissimo, che oltre a visitarci ci mostreranno le loro splendide opere”.

Ospiti speciali gli aquilonisti di Bali, che “nell’ottica della promozione e della diffusione della cultura che ha dato natali agli aquiloni ci daranno prova della loro abilità – afferma Gisotti – A Bali, infatti, la cultura degli aquiloni è molto diffusa e viene insegnata fin dalle scuole”.