Savona. Giornata numero diciassette e cinque turni al termine per la Serie D maschile di pallavolo. Dopo il sorpasso dell’anticipo in vetta, ecco il quadro della classifica e delle gare del weekend.

Lo scontro al vertice nel recupero infrasettimanale aveva visto la Spazio sport battere e sorpassare la Sabazia. Alle loro spalle, però, le distanze restano notevoli.

La capolista ha sconfitto la Serrafrutta Alassio in tre set. I ragazzi di coach Serra si sono imposti con forza, confermando il primo posto. Vittoria da tre punti anche per la Sabazia: i vadesi si sono imposti per 3-1 in casa della Admo volley, che rimane al penultimo posto della serie. Tra le due rimane un punto di distanza, per ora determinante.

Terza piazza per la Subaru Olympia. La squadra di capitan Venturini ha sconfitto in tre set la 3 Stelle villaggio – Segesta, sempre in coda con sei punti in classifica. La situazione dei voltresi rimane una terra di mezzo, troppo lontana dalle prime e ampiamente in vantaggio sulle inseguitrici.

Due tie break in questo diciassettesimo turno. Il primo a Imperia, dove la Volley Primavera è stata rimontata dal 2-0 al 2-2 dai Barbudos prima di vincere gli scambi decisivi. Per la squadra di Albenga il punto ha comunque il suo peso in classifica. Il secondo tie break è stato quello del PalaCus, dove i padroni di casa del Cus Genova hanno piegato il Maremola solo dopo un durissimo scontro molto equilibrato.

Chiude il programma della Serie D la sfida tra Santa Sabina e Adpsm2013 Rapallo. Vincono i padroni di casa per 3-0, ma i parziali dei set raccontano una sfida alquanto equilibrata in ciascuno scambio. Agli ospiti è mancata la capacità di concludere.

Nel prossimo turno proseguirà la sfida a distanza tra Spazio Sport e Sabazia. I genovesi saranno ospiti a Rapallo, mentre a Vado giocherà il Volley Primavera.