Alassio. Battuta d’arresto nel campionato di Serie D maschile per i ragazzi della Serrafrutta Alassio, che hanno dovuto cedere l’onore delle armi sul campo della nuova capolista Spazio Sport Genova.

A Pontedecimo, con un inizio folgorante, la squadra di casa ha sorpreso gli alassini dimostrando di non voler sottovalutare una formazione che veleggia al quinto posto, sebbene con quasi la metà dei punti dei leader.

Così il primo set è andato in archivio con un perentorio 25-15 maturato con battute ed attacchi tanto precisi quanto efficaci che non lasciavano spazio a commenti.

Nel secondo set, registrata la ricezione, Furfaro ed Alessio Roggero permettevano ai registi, Nicolosi prima e Re dopo, di orchestrare attacchi vincenti, mentre la difesa iniziava a limitare i danni inflitti dai genovesi.

Nonostante le buone combinazioni dei centrali Tolardo e Manera e di Andrea Roggero, la frazione si chiudeva con un 25-19 confortante, ma non sufficiente per poter sperare di rientrare in partita.

Altra musica nel terzo set dove, con un inizio di battute vincenti di Bertolotto, gli attacchi in combinazione dei centrali e di Andrea ed Alessio Roggero, ben supportati dal libero Furfaro, portavano lo scompiglio nel campo genovese. I locali, nonostante vari cambi, raggiungevano gli alassini solo sul 20 pari, quando, con un’impennata di orgoglio, classe ed alcuni punti fortuiti che “ripulivano” le righe del campo, spezzavano la resistenza della Serrafrutta finendo per aggiudicarsi il terzo set per 25-21 e quindi l’intera posta.

“Sapevamo delle difficoltà ed abbiamo cercato di contenerli, ma la sconfitta con i primi della classe ci sta ed a noi serve per far tesoro delle nostre capacità, soprattutto la voglia di lottare e continuare a lavorare sempre così uniti” dichiara lo staff tecnico alassino.

Prossimo appuntamento per la Serrafrutta Alassio ancora in trasferta, sabato 30 marzo alle ore 21 a Sestri Levante contro il 3 Stelle Villaggio Segesta.