Lavoro, Vernazza verso l’apertura della nuova sede negli ex spazi di Tirreno Power: si cercano 30 addetti

Vado Ligure. Trenta nuovi posti di lavoro, tra gruisti, conduttori di piattaforme aeree e autisti di mezzi pesanti. Lo ha comunicato Vernazza Autogru, l’azienda ligure leader nel settore, nell’ambito della sua ‘espansione’ prevista con l’acquisto degli ex spazi di Tirreno Power a Vado Ligure.

Tra la metà di aprile e il mese di ottobre si svolgeranno tre corsi di formazione per addetti alla conduzione di autogru e alla conduzione di piattaforme aeree. I corsi, a numero chiuso (12 persone ciascuno), saranno completamente gratuiti e dedicati esclusivamente a persone in attesa di occupazione e in possesso di patente C o superiore. Saranno articolati su 160 ore di frequenza (8 ore giornaliere) suddivise in 80 ore di teoria, tenute nella sede aziendale di Genova Campi, e 80 ore di pratica nella sede di Savona.

Al termine del corso verranno rilasciati attestati di abilitazione in linea con le norme previste dall’Accordo Stato Regioni del febbraio 2012. Il 50% dei candidati ritenuti idonei sarà inserito nell’ulteriore programma formativo “on the job” di tre mesi. I neo-abilitati inizieranno a lavorare ogni giorno affiancati da operatori più esperti. Al termine di questo percorso è prevista la stabilizzazione lavorativa in Vernazza Autogru.

Gli interessati – sia chi ha già esperienza nel mestiere, sia i disoccupati interessati alla formazione – possono presentare il curriculum presso la sede aziendale di Genova Campi (zona Ikea) o inviarla per posta elettronica all’indirizzo personale@vernazzautogru.it oppure al numero di fax 010-9101227.