Albenga, cliente e prostituta sorpresi “a consumare” in auto: denunciati dai carabinieri

Albenga. Li hanno trovati in macchina, intenti a consumare un rapporto sessuale. In una via pubblica, pienamente illuminati dai lampioni. Per questo si sono beccati una denuncia da parte dei carabinieri di Albenga. Protagonisti del “bollente” siparietto, un 37enne di Imperia e una prostituta 34enne di origine rumena.

Sono due delle 13 persone denunciate in totale dai militari ingauni al termine di un doppio servizio di controllo del territorio messo in atto nelle serate del 7 e 11 marzo. Due invece le persone arrestate. La prima è una 23enne pregiudicata di Savona, originaria della Bosnia: la donna, visibilmente ubriaca, stava prendendo a calci la porta dell’ufficio del capo stazione ad Albenga (questa mattina verrà processata per direttissima). Manette ai polsi anche per un albenganese di 42 anni, sorpreso fuori di casa nonostante fosse agli arresti domiciliari.

Tra gli altri denunciati un marocchino 49enne e una donna 50enne di Pietra Ligure che, nonostante sottoposti alla misura di prevenzione del divieto di dimora nel comune di Albenga imposta dal Questore di Savona, sono stati rintracciati nei vari giardini pubblici al bivacco; un 44enne di Ceriale sorpreso ubriaco alla guida; un imperiese di 20 anni, pregiudicato, trovato in possesso di un coltello a serramanico il cui porto è vietato; un finalese di 32 anni, pregiudicato, che benché sottoposto alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza è stato rintracciato in compagnia di altri pregiudicati violando pertanto una delle prescrizioni impostegli dalla sua condizione di sorvegliato speciale.

Nel corso del servizio sono state identificate in totale 150 persone e sottoposti a verifica 80 veicoli. Clicca qui per il resoconto completo dell’operazione.