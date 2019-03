Alassio baciata dal sole ed è già estate: spiaggia e locali presi d’assalto dai turisti

Alassio. Sole, temperature miti, mare piatto come una tavola e l’inconfondibile sabbia (che sembra ritornata a “popolare” il litorale appositamente per la gradita occasione).

È questa, in sintesi, la ricetta del successo di Alassio che evidentemente non conosce tempo né stagioni, e che anche in una “comune” domenica di marzo si ritrova affollata come in piena estate.

Non si tratta di un pesce d’aprile arrivato con 24 ore di anticipo, ma di uno spaccato di realtà che arriva proprio dalla città del Muretto, dove nella giornata odierna (31 marzo 2019), contraddistinta da sole splendente e temperature miti, si sono riversati centinaia e centinaia di turisti.

Locali pieni e spiaggia gremita di famiglie: bambini che giocano sulla riva, genitori intenti a prendere il primo sole dell’anno e tanti sportivi, alcuni dei quali, con coraggio, si sono anche cimentati in temerari bagni fuori stagione.