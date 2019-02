Ortovero. Grande successo per il “Wedding Day e Sfilata Spose”, giornata dedicata ai futuri sposi tenutasi ieri presso l’Orologio Venue di Ortovero. Un’occasione speciale per conoscere alcune eccellenze del settore e scoprire tutti i prodotti e i servizi dedicati al wedding.

La partecipazione è stata notevole e ciò, ovviamente, ha riepito di soddisfazione gli organizzatori dell’evento: “Siamo molto soddisfatti del risultato ottenuto, abbiamo lavorato al meglio per settimane con le ragazze de ‘La Rosa di Tulle’ per organizzare questa giornata, allestire la location e decidere con i vari fornitori spazi, servizi e prodotti da presentare – dice Matteo Mirone titolare di ‘Orologio Wedding Venue’ della famiglia Bergallo a Ortovero – Centinaia le persone intervenute in questa occasione, siamo certi di aver fatto un ottimo lavoro di informazione alle decine di coppie di futuri sposi incontrate, sulle possibili soluzioni e novità dedicate alla giornata più importante.”

Continua Mirone: “Ringraziamo in particolare gli espositori ‘La Rosa di Tulle’, il catering ‘Le More’, l’agenzia ‘Mway Communication & Events’ (che oltre a essere intervenuta come espositore per gli eventi si è occupata della campagna pubblicitaria dell’evento), lo Studio Fotografico Rossello, l’agenzia Mamberto Viaggi Alassio, la Pasticceria Dolcissima e il cantante Fabio Rava. Un grandissimo applauso alle modelle spose che hanno sfilato durante la giornata e alle ragazze della Ginnastica Ligure Albenga per le coreografie. Un ringraziamento particolare va a Roberto Petullà e i suoi ragazzi della scuola di formazione Ecipa Genova per le acconciature. Grazie a tutti.”