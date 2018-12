LIVE: CAIRESE – A. BAIARDO 1-0 (8′ Saviozzi)

8′ VANTAGGIO CAIRESE! Lancio perfetto di Alessi per Saviozzi che sul filo del fuorigioco aggancia il pallone e a tu per tu con Valenti non sbaglia. Proteste del Baiardo per la posizione dell’attaccante locale

7′ Lancio di Facello per Saviozzi sulla sinistra che crossa in area dove Realini non riesce a colpire di testa

2′ Dal limite ci prova subito il Baiardo con Provenzano, ma Moraglio blocca sicuro

1′ Si parte!

FORMAZIONI

CAIRESE: Moraglio, Bruzzone Moretti, Prato, Spozio, Facello, Di Martino, Clematis, Realini, Alessi, Saviozzi. A disp.: Giribaldi, Cavallone, Corsini, Rizzo, De Matteis, Canaparo, Brignone, Negro, Tubio. All. Solari

ANGELO BAIARDO: Valenti, Ciccirello, Camera, Dondero, Tangredi, Memoli, Bianchino, Briozzo, Provenzano, Battaglia, Venturelli. A disp.: Carlucci, Gattiglia, Digno, Bosio, Allocca, Rosati, Cappadona, Costa. All. Baldi

Cairo Montenotte. Buongiorno cari lettori di IVG. it, oggi ci troviamo al Brin per seguire in diretta il match tra Cairese e Angelo Baiardo. Una partita che servirà a capire le reali ambizioni dei gialloblù che, pur occupando il quarto posto a meno due dalla vetta, in casa hanno guadagnato 5 pareggi su 6 gare disputate. Cairese che oggi scenderà in campo con una formazione ultra offensiva, oltre alle punte Saviozzi e Alessi, dal 1′ minuto anche Di Martino e Realini. Posto da titolare anche per i due nuovi arrivati Fabio Prato e Alessandro Bruzzone. La squadra di Solari cercherà con tutte le sue forze di poter ritrovare la vittoria anche al Brin, incontrando un Baiardo che ha conquistato ben 12 dei suoi 13 punti in casa, sono infatti 5 le sconfitte e uno il pareggio guadagnati in trasferta. Baiardo che però si è dimostrato un “bella gatta da pelare” per le squadre avversarie, testimone la vittoria nello scorso turno con la Rivarolese.