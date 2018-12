Celle Ligure. Il Bragno esce sconfitto (1-0) dal terreno del Celle e mister Cattardico non cerca attenuanti: “Brutta partita, pessima prestazione, abbiamo meritato la sconfitta, sbagliando tanto, senza avere la forza di andare nella loro meta campo ad imporre quelle che sono le nostre qualità… in fase di possesso abbiamo sempre regalato la palla al Celle, consentendo ai giallorossi di ripartire facilmente”.

“I giallorossi non hanno creato tantissimo però hanno avuto, rispetto a noi, più voglia di andare a vincere la partita – continua Cattardico – sapevamo che il Celle è un’ottima squadra, conosco tanti giocatori e la loro qualità… ci prendiamo le nostre responsabilità, eravamo imbattuti da dieci partite, martedi, senza fare frammi, analizzaremo la partita e riprenderemo a lavorare per preparare l’anticipo di sabato con il Vallescrivia“.

“La sconfitta ci deve far capire che non bastano i nomi per vincere le partite, quello che conta è avere un atteggiamento diverso... spero di recuperare Kuci e Torra, mentre De Luca lo riavrò tra gennaio e febbraio”.