Albenga celebra uno dei suoi fiori all’occhiello: la storica azienda agricola “Sommariva”

Albenga. “L’azienda agricola Sommariva” protagonista dell’iniziativa “Imprenditori Albenganesi di ieri e di oggi”, che si terrà domani, venerdì 16 novembre, alle ore 17, nella Sala delle Conferenze al terzo piano di Palazzo Oddo.

L’iniziativa culturale per celebrare uno dei fiori all’occhiello della produzione locale è stata organizzata dalla Fondazione Gian Maria Oddi, in collaborazione con Mario Moscardini, con il Patrocinio del Comune di Albenga e la partecipazione dell’associazione “Vecchia Albenga”.

Sorta nel 1915 è diventata una delle più importanti attività imprenditoriali dell’albenganese, nota in Italia e nel Mondo per la produzione di olio d’oliva di altissima qualità e di raffinati prodotti derivati da coltivazioni biologiche della piana di Albenga. Un’ azienda che è cresciuta nel tempo e si è sviluppata per le geniali intuizioni delle varie generazioni che si sono succedute alla sua guida.

A raccontare le vicende più importanti, significative e curiose di un secolo di vita dell’Azienda l’imprenditore Agostino Sommariva.

Al termine l’Azienda Sommariva offrirà un rinfresco ai convenuti.