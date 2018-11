Conferenza “L’Azienda Agricola Sommariva”

La Fondazione Gian Maria Oddi, in collaborazione con Mario Moscardini, con il patrocinio del Comune di Albenga e la partecipazione dell’Associazione “Vecchia Albenga”, nell’ambito dell’iniziativa culturale “Imprenditori Albenganesi di ieri e oggi” presenta venerdì 16 novembre alle ore 17 nella Sala delle Conferenze al terzo piano di Palazzo Oddo in via Roma 58 “L’Azienda Agricola Sommariva”.

Sorta nel 1915 è diventata una delle più importanti attività imprenditoriali dell’Albenganese, nota in Italia e nel mondo per la produzione di olio d’oliva di altissima qualità e raffinati prodotti derivati da coltivazioni biologiche della piana di Albenga. Un’azienda che è cresciuta nel tempo e si è sviluppata per le geniali intuizioni delle varie generazioni che si sono succedute alla sua guida.

A raccontare le vicende più importanti, significative e curiose di un secolo di vita dell’azienda l’imprenditore Agostino Sommariva. Al termine l’Azienda Sommariva offrirà un rinfresco ai convenuti.