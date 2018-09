Padroni sfrattati, i gatti restano senza casa: l’Enpa cerca due famiglie per una adozione del cuore

Savona. I due gatti adulti di una signora di Albisola Superiore sfrattata, per i quali Enpa aveva lanciato un urgente appello per trovare loro una nuova casa, sono stati presi in carico dall’associazione; accogliendo l’appello, una famiglia ha adottato la gattina piccola, Ceres.

Ma Toffee, la giovane femmina e Minou, il maschio bianco e grigio adulto, soffrono la lontananza dalla proprietaria e la mancanza di una casa e, malgrado le coccole dei volontari, spesso piangono; particolarmente depresso è Minou, che è stato provvisoriamente ospitato nella casa di una volontaria.

La Protezione Animali rinnova l’appello alla ricerca di due famiglie che li vogliano adottare, sarebbe davvero un’adozione del cuore.

Gli interessati telefonino, da lunedì a sabato, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, alla sede Enpa di Via Cavour 48 r a Savona, 019 824735.