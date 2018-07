Varazze, l’associazione “Società San Vincenzo” cerca nuovi volontari

Varazze. L’associazione “Società San Vincenzo” di Varazze cerca nuovi volontari.

L’associazione “Società San Vincenzo de Paoli – Conferenza Santi Ambrogio e Domenico” opera a favore delle persone bisognose dal lontano 1852. Attualmente si occupa di quaranta famiglie residenti in città.

“Offriamo loro diversi servizi – spiegano dal gruppo – La donazione di pacchi viveri anche a domicilio; piccoli contributi per il pagamento di utenze domestiche e spese mediche; la distribuzione di indumenti donati da molti concittadini; la consegna giornaliera delle eccedenze alimentari provenienti dalla mensa dell’istituto comprensivo di Varazze; dopo-scuola con docenti volontari e distribuzione di materiale scolastico; animazione per gli ospiti della ‘Casa del Nonno’ con frequenza settimanale”.

Per poter continuare a svolgere il proprio service, l’associaione necessita dell’aiuto di nuovi volontari: “Se hai qualche ora di tempo libero non esitare a farti avanti. Abbiamo bisogno urgente di nuovi volontari per poter continuare ad aiutare ed evitare di interrompere il servizio nella nostra città. Il volontariato è un mezzo ideale per essere attivo nella tua comunità, fare del bene e stringere nuove amicizie.”

Chi lo desidera, può contattare ai seguenti recapiti: chiamare il numero 349.576.5561 (Maria Grazia) o il numero 339.652.2772 (Lia) o inviare una mail a sanvincenzo.varazze@gmail.com. La sede dell’associazione si trova in Largo degli Alpini d’Italia a Varazze.