A Finale Ligure un “Pesto d’amare”

Finale Ligure. A Finalpia un appuntamento dedicato al pesto artigianale è una realtà che esiste, grazie all’associazione Garosci de Pia, già dal 2000.

La “Serata del Pesto” fu istituita allora come concorso tra professionisti produttori di pesto del finalese e si chiudeva festosamente con una “trofiata di mezzanotte”. Negli anni la serata era diventata un appuntamento atteso dell’estate finalese.

Oggi la festa rinasce come “Pesto d’amare” e si presenta con grandi novità, prima fra tutte l’estensione della selezione dei migliori produttori a tutta la provincia di Savona, resa possibile dalla preziosa collaborazione delle due “Condotte” Slow Food, quella di Finale, Albenga ed Alassio e quella Savonese. E non più una sola serata ma un’intera settimana in cui Finalpia si trasformerà nel rione del pesto.

Il pesto sarà protagonista di un menù costituito da sfiziosi antipasti, primi piatti fatti a mano, tra cui i buonissimi “mandilli” dalla caratteristica forma a fazzoletto e altre proposte che uniranno la tradizione alla creatività degli chef. Non mancheranno i dolci, che saranno realizzati utilizzando basilico, pinoli e olio Evo della Riviera Ligure Dop.

