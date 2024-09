Varigotti, il sindaco Berlangieri: “Avanti con le opere, passeggiata e restyling del litorale”

Finale Ligure. “C’è già un primo cantiere aperto, quello del centro civico Fontana che stiamo rimettendo a nuovo dopo la realizzazione del nuovo ascensore, ma abbiamo anche in itinere la riqualificazione di piazza del Mare, con una nuova pedana, un parapetto e una ringhiera in piena sicurezza per la sua massima fruibilità”.

Così il sindaco di Finale Ligure Angelo Berlangieri, a margine dell’inaugurazione del nuovo parco sul promontorio di Varigotti, ha parlato anche delle opere pubbliche previste per il noto borgo turistico finalese.

Tra gli interventi in programmazione nel mandato amministrativo anche il molo e le connessioni interne che collegano il borgo stesso alle spiagge: “Una delle priorità in dirittura d’arrivo – ha aggiunto poi il sindaco finalese – è il via ai lavori del secondo lotto del lungomare Bottino, con la pavimentazione, l’illuminazione, gli arredi urbani e le fioriere, oltre alle aree a giardino che avranno una funzione significativa nella complessiva attrattività del litorale, oggi non ancora oggetto di finanziamento”.

Nell’ambito della pianificazione della stessa amministrazione comunale finalese, la ripresa della progettazione sul collegamento e l’attesa passeggiata nel tratto tra Varigotti e Capo San Donato, una zona costiera soggetta a diverse criticità idrogeologiche amplificate dalle ondate di maltempo: “Abbiamo calendarizzato un incontro con la direzione regionale di Anas proprio per ragionare e programmare a livello tecnico e progettuale sul restyling e la messa in sicurezza di un’area che sarà essenziale per il futuro di Finale Ligure e del suo turismo” ha sottolineato Berlangieri.

E ancora da Capo San Donato fino a Castelletto la stessa nuova passeggiata pedonale a sbalzo sul mare, che dovrebbe essere pronta per l’inizio della prossima estate.

Oltre alla cura e manutenzione ordinaria riservata al borgo saraceno, per il sindaco finalese si dovrà procedere anche ad una nuova gestione delle spiagge libere dove si concentrano molti turisti e bagnanti: “Questa estate non sono mancate problematiche, per questo in vista della prossima stagione balneare ragioneremo su una diversa regolamentazione” ha concluso.