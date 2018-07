A Finalpia un appuntamento dedicato al pesto artigianale è una realtà che esiste grazie all’associazione Garosci de Pia già dal 2000. La Serata del Pesto fu istituita allora come concorso tra professionisti produttori di pesto del Finalese e si chiudeva festosamente con una “trofiata di mezzanotte”. Negli anni la serata era diventata un appuntamento atteso dell’estate finalese.

Oggi la festa rinasce come “Pesto d’Amare” e si presenta con grandi novità, prima fra tutte l’estensione della selezione dei migliori produttori a tutta la provincia di Savona, resa possibile dalla preziosa collaborazione della Condotta Slow Food di Finale, Albenga e Alassio e di quella di Savona. E non più una sola serata ma un’intera settimana in cui Finalpia si trasformerà nel rione del pesto.

Nelle botteghe e nei ristoranti aderenti si potranno trovare menù a tema, pesto artigianale, basilico DOP e tutti gli ingredienti per fare a casa il vero pesto genovese. Dalle 18 alle 20 nelle vie Molinetti e Porro laboratori per imparare a preparare il pesto al mortaio e giocare insieme al Pampano del Pesto (gioco della tradizione rivisitato con basilico, olio, aglio di Vessalico, pinoli, parmigiano e pecorino, sale grosso) e al Gioco della Chiocciola Slow Food.

Venerdì 13 e sabato 14 luglio la grande festa con la cucina guidata dall’oste “chiocciolato” Andrea Risso dell’Osteria Da O Colla di Genova, couadiuvato dalla brigata dell’associazione no profit Noi per Voi, che proporranno un menù a tema tra antipasti, primi piatti fatti a mano, come i buonissimi “mandilli” dalla caratteristica forma a fazzoletto o le “Piccagge matte”, secondi tra sapori di mare e terra e un delizioso dolce alla crema di basilico e pinoli creato dallo chef pasticcere Mirco Zunino della Panetteria Pasticceria Parodi di Finale Ligure.

Sarà possibile degustare i migliori pesti della provincia di Savona, comprare gli ingredienti per fare il vero pesto nel mercato deI produttori, seguire incontri, interviste e racconti, partecipare a laboratori per i più piccoli, assistere alla sfida tra mortaio e minipimer e tanto altro.

Non mancheranno folklore con lo storico Gruppo Folclorico Città di Genova e musica.