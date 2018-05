Savona. A proposito della notizia pubblicata ieri mattina da IVG.it e riguardante un principio di incendio divampato sul terrazzino di un edificio di via dei Calafati, la proprietà dell’immobile precisa che “a prendere fuoco sono stati oggetti ed accessori vari da terrazzo, non essendo assolutamente presente né spazzatura né cumuli di immondizia”.

“L’incendio divampato è di origine ignota, in merito la Procura della Repubblica di Savona ha prontamente avviato un procedimento contro ignoti, quindi non nei confronti della proprietà, vittima dell’accaduto, che non ha alcun tipo di responsabilità”.

Il proprietario “al momento del fatto si trovava sul posto di lavoro, è stato avvisato da una vicina di casa e si è recato immediatamente sul posto. Lì giunto, ha constatato che fortunatamente erano prontamente intervenute le forze dell’ordine che si erano occupate di spegnere l’incendio”.