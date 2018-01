Alassio. Tutto è pronto per il gran finale. Oggi, venerdì 5 gennaio, la 19ª edizione del Torneo della Befana ha vissuto un’altra giornata di divertimento ed appassionanti sfide, per le giocatrici delle settante squadre coinvolte. Altre 94 partite giocate, dopo le 97 di ieri, per un totale di 191 incontri sui quindici campi allestiti nei dieci impianti di Alassio, Albenga, Ceriale, Borghetto Santo Spirito, Loano, Pietra Ligure, Toirano e Diano Marina.

Una kermesse intensissima, con partite sulla distanza dei 2 set su 3, con parziali al 21 e tie-break ai 15. Tra gioie e delusioni, le formazioni si sono date battaglia nei cinque tornei in programma. Domani, sabato 6 gennaio, andranno in scena gli incontri conclusivi al PalaRavizza di Alassio.

A Diano Marina, alle ore 9,30 e alle 10,45, verranno giocate le quattro finali dell’Under 18 per le posizioni dalla terza alla decima. Alle ore 17,15 si giocherà la finalissima ad Alassio tra Almese e Bordivolley.

Per l’Under 16, in mattinata, sono in programma ben undici finali per i piazzamenti. Alle ore 15,45, ad Alassio, la finalissima tra Volley Genova Ponente e Pgs El Gall.

Per l’Under 14 verranno giocate le due semifinali e cinque finali: tutte ad Albenga, tranne la finalina per l’11° posto a Borghetto. Alle ore 15,45 la finalissima al PalaRavizza.

L’Under 13 prevede due semifinali e sette finali, tutte al PalaRavizza; la finalissima è in programma alle ore 14,15. In contemporanea ci sarà la finalissima dell’Under 12, unica categoria mista, tra Nsc Imperia e Lemen “Bianco”.

Vediamo tutti i risultati di oggi e le classifiche aggiornate.

Under 12 mista

quarti di finale: Nsc Imperia – Albenga 2-1

quarti di finale: Gifra Vigevano – Pgs El Gall 2-0

semifinale 7°/10° posto: Granda Cuneo “Rosso” – New Carmagnola 2-0

semifinale 7°/10° posto: Granda Cuneo “Bianca” – San Pio X Loano 2-0

semifinale 1°/4° posto: Nsc Imperia – Lemen “Verde” 2-0

semifinale 1°/4° posto: Gifra Vigevano – Lemen “Bianco” 0-2

Under 13

girone A: Granda Cuneo – Poggio In Volley Puntozero 2-0

girone A: Mazzucchelli Sanremo – Parella 0-2

girone A: Cagno – Gifra Vigevano 2-1

girone A: Gifra Vigevano – Fortitudo Occimiano 0-2

girone B: Pavic Romagnano – Sancassiano 2-0

girone B: Vallestura – Pavic Romagnano 1-2

girone B: Sancassiano – Vallestura 1-2

girone A: Gifra Vigevano – Mazzucchelli Sanremo 0-2

girone A: Parella – Granda Cuneo 0-2

girone A: Fortitudo Occimiano – Cagno 2-0

girone B: Viva Prato – Balamunt 1-2

girone B: Pavic Romagnano – Libellula Bra 2-1

girone B: Libellula Bra – Sancassiano 2-0

girone B: Balamunt – Pavic Romagnano 1-2

girone B: Arluno – Viva Prato 0-2

Classifica girone A: Granda Cuneo 16, Parella 15, Fortitudo Occimiano 14, Mazzucchelli Sanremo 9, Cagno 5, Gifra Vigevano 4, Poggio In Volley Puntozero 0.

Classifica girone B: Libellula Bra 14, Pavic Romagnano 14, Vallestura 13, Balamunt 10, Viva Prato 8, Sancassiano 4, Arluno 0.

Under 14

girone E: Libellula Bra – Pgs El Gall 0-2

girone F: Lemen – Pavic Romagnano 0-2

girone G: Albenga – Got Talent Fossano 2-1

girone H: Sangip – Cagno 2-1

girone F: Pavic Romagnano – Valle Belbo 2-0

girone E: Pgs El Gall – Viva Prato 2-0

girone H: Cagno – Maremola 2-0

girone G: Got Talent Fossano – Chisola 0-2

girone F: Valle Belbo – Lemen 0-2

girone H: Maremola – Sangip 0-2

girone E: Viva Prato – Libellula Bra 1-2

girone G: Chisola – Albenga 0-2

Classifica girone E: Pgs El Gall 6, Libellula Bra 2, Viva Prato 1.

Classifica girone F: Pavic Romagnano 6, Lemen 3, Valle Belbo 0.

Classifica girone G: Albenga 5, Chisola 3, Got Talent Fossano 1.

Classifica girone H: Sangip 5, Cagno 4, Maremola 0.

Under 16

girone K: Cagno “Blu” – Balamunt 1-2

girone Y: Labor – Lilliput 1-2

girone J: Lemen “Verde” – New 0141 Asti 0-2

girone X: Cagno “Gialla” – Carmachisola 1-2

girone K: Balamunt – Granda Cuneo “Rossa” 1-2

girone Y: Lilliput – Alassio 1-2

Classifica girone X: Carmachisola 4, Cagno “Gialla” 3, Mazzucchelli Sanremo 2.

Classifica girone Y: Labor 3, Lilliput 3, Alassio 3.

Classifica girone J: New 0141 Asti 5, Got Talent Fossano 3, Lemen “Verde” 1.

Classifica girone K: Granda Cuneo “Rossa” 4, Balamunt 3, Cagno “Blu” 2.

semifinale 5°/8° posto: Cherasco – Granda Cuneo “Bianca” 0-2

semifinale 9°/12° posto: Viva Prato – Play Asti 0-2

semifinale 1°/4° posto: Pgs El Gall – Balabor 2-0

semifinale 5°/8° posto: Pavic Romagnano – Lemen 1-2

semifinale 1°/4° posto: Volley Genova Ponente – San Genesio 2-0

semifinale 9°/12° posto: Chisola – Rivarolo 1-2

Under 18

quarti di finale: Bordivolley – Granda Cuneo “Rossa” 2-0

quarti di finale: Almese – Nsc Imperia 2-0

semifinale 7°/10° posto: Marene – Golfo di Diana 2-0

semifinale 7°/10° posto: Auxilium Cuneo – Valli di Lanzo 2-0

semifinale 1°/4° posto: Bordivolley – Pgs El Gall 0-2

semifinale 1°/4° posto: Almese – Granda Cuneo “Bianca” 0-2