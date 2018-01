Savona. Taglio del nastro questa mattina, alla presenza del Sindaco di Savona Ilaria Caprioglio e del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Savona 2 Domenico Buscaglia, per la nuova Biblioteca Scolastica della Scuola statale dell’Infanzia “B. Munari” in via Tagliata nel quartiere della Villetta, nata grazie al contributo dell’Istituto Comprensivo 2 e dei genitori degli alunni.

La biblioteca, che conta già un piccolo “patrimonio” di circa 150 albi illustrati, avrà un servizio di prestito per i bimbi della scuola, che potranno portarsi a casa un libro per leggerlo con mamma e papà.

Due volte al mese, inoltre, due delle insegnanti – Agate e Badino – organizzeranno incontri di lettura ad alta voce per i bimbi della scuola insieme ai genitori, per promuovere l’interesse verso la lettura: un bambino che condivide con gli adulti frequenti momenti di lettura acquisisce un vocabolario più ricco, si esprime meglio e sarà più curioso di leggere in età scolare.